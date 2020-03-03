Совбез разрешения: контроль ЕС над эмбарго оружия в Ливии надо согласовать

Евросоюз разрабатывает параметры новой миссии по контролю над оружейным эмбарго в Ливии. Она должна заменить операцию по спасению мигрантов в Средиземном море. В Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) идею такого контроля поддержали, при этом отметив, что запрет на поставки вооружений нарушается до сих пор — причем странами, которые участвовали в Берлинской конференции 19 января. Точный состав участников новой миссии пока неизвестен, как и не ясно, подключатся ли к операции страны из-за пределов ЕС. Россия к новой европейской миссии относится сдержанно : как заявил «Известиям» постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, решение о запуске подобной операции в первую очередь должен одобрить Совет Безопасности ООН.

Структура со всеми неизвестными

17 февраля главы МИД стран Евросоюза договорились организовать военно-морскую миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии, введенным еще в 2011 году. Это решение стало продолжением Берлинской конференции 19 января 2020 года, в которой участвовали 12 стран (Алжир, Великобритания, Германия, Египет, Италия, Китай, Конго, ОАЭ, Россия, США, Турция, Франция), а также Африканский союз, Лига арабских государств и ЕС.

— В рамках международных усилий под руководством ООН Евросоюз готов внести справедливый вклад в поддержку Берлинского процесса, — сказали «Известиям» в МИД Венгрии. — Таким образом, операционные усилия ЕС направлены на повышение его вклада в осуществление эмбарго ООН на поставки оружия.

Новая миссия заменит собой операцию «София», которая была запущена в разгар миграционного кризиса в 2015 году для спасения мигрантов в Средиземном море. По данным Европейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE), с 2014 по 2019 год благодаря миссии удалось спасти около 50 тыс. мигрантов. Большинство из них, согласно правилам, разместили в Италии, что вызывало негодование не только у итальянского правительства, но и австрийских и венгерских властей, столкнувшихся с притоком мигрантов. Пока страны обсуждают действие нового контрольного механизма, работу миссии «София» продлили до 31 марта 2020 года. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, главы МИД согласились, что Евросоюзу не нужны две операции в Средиземноморье одновременно.

Совбез разрешения Мигранты на борту корабля в Итальянском порту Салерно Фото: Global Look Press/Michele Amoruso

В «Софии» участвовали все страны ЕС, кроме Дании и Словакии. Точный состав и название новой миссии пока неизвестны — по словам источника «Известий» в европейских дипломатических кругах, пока не согласованы ее параметры, обозначать список стран-участниц преждевременно. Тем не менее уже известно, что миссия будет включать воздушное, спутниковое и морское наблюдение. Как рассказали «Известиям» в Еврокомиссии, все детали сейчас согласовывают эксперты стран-членов ЕС.

В Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) усилия Евросоюза поддерживают — по крайней мере до тех пор, пока они соотносятся с итогами Берлинской конференции.

— Оружейное эмбарго нарушается с воздуха, на земле и в море. Надзор за ним на протяжении тысяч километров побережья и вдоль границ, а также наблюдение за ливийскими аэропортами требуют много усилий и значительной кооперации, — сказал «Известиям» представитель МООНПЛ Жан Эль-Алам . — Таким образом, предложения любой стороны, которая готова помочь контролировать эмбарго, приветствуется — по крайней мере до тех пор, пока она соответствует резолюции Совбеза ООН 2510 (принятой по итогам Берлинской конференции. — «Известия»).

По его словам, некоторые страны, в том числе и участники Берлинского процесса, нарушают оружейное эмбарго в пользу обеих сторон — правительства национального согласия (ПНС) в Триполи под руководством Файеза Сарраджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В частности, в докладе Группы экспертов ООН от 29 ноября 2019 года указаны Иордания, Турция и ОАЭ, и эти данные актуальны до сих пор.

Третий — лишний?

К новой миссии ЕС могут подключиться третьи страны — как пояснили «Известиям» в МИД Финляндии, у Брюсселя есть с некоторыми государствами соглашения, согласно которым они могут участвовать в антикризисных операциях Евросоюза. Если же таких соглашений нет, то здесь существуют отдельные правила: по словам представителя МИД Венгрии, третье государство, желающее подключиться к миссии, может сделать это после того, как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности направит ему приглашение, одобренное всеми 27 странами — членами объединения.

Совбез разрешения Международная конференция по Ливии в Берлине Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

В Москве новый проект Евросоюза, решение о котором «далось странам-членам крайне нелегко», назвали весьма амбициозным — возражения были у ряда стран, «воочию испытавших на себе последствия наплыва нелегальных мигрантов».

— На следующем этапе, то есть в ходе выработки параметров этой новой миссии, подобные противоречия, как представляется, могут проявиться вновь, — сказал «Известиям» постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. — Необходимо учитывать, что какие-либо национальные либо региональные механизмы не могут использоваться для подобных целей просто по желанию какой-либо страны или группы стран. Поэтому рассчитываем, что наши коллеги будут неукоснительно придерживаться международного права и уважать прерогативы СБ ООН в деле поддержания международного мира и безопасности. Иными словами — обратятся по данному вопросу в Совет Безопасности. Как, кстати, Евросоюз сделал в свое время в отношении операции «София».