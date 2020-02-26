«Соглашения об экстрадиции должны быть с нормальными странами»

Россия продолжит добиваться возвращения своих граждан из тюрем США . Более того, на каждой встрече с американскими коллегами Москва ставит вопрос об их незаконном поведении по отношению к россиянам на территории третьих стран. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Он рассказал о том, что все попытки нанести спортивно-политический ущерб нашей стране будут безуспешны , а без участия российских спортсменов любое мероприятие лишь проиграет. Дипломат также подчеркнул — новая операция ЕС в Ливии должна соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН, иначе она будет вызывать обеспокоенность.

— Как Москва относится к новой операции Евросоюза по контрjлю за соблюдением оружейного эмбарго? Нет ли опасений, что может повториться сценарий 2011 года?

— Ливия сегодня — один из острейших международных вопросов. Он регулярно рассматривается в Нью-Йорке на уровне Совета Безопасности ООН. Очень важной была встреча в Берлине на уровне глав государств, в которой принял участие президент Российской Федерации. По итогам этой встречи была принята и резолюция Совета Безопасности. То, о чем вы спросили, вытекает из усилий, которые в последнее время прилагались, чтобы что-то поменять в Ливии к лучшему.

Мы помним о 2011 годе и всегда напоминаем, что в результате агрессивных действий, в первую очередь стран НАТО, произошел слом государства в Ливии . И мы получили очень серьезный очаг напряженности на берегу Средиземного моря недалеко от Европы, в Африке. Очаг напряженности никак не удается погасить, привести ситуацию к общему знаменателю. Мы поддерживаем усилия Организации Объединенных Наций, спецпредставителя Генерального секретаря ООН господина Гасана Саляме, который этим занимается. Для нас очень важно, что во всех резолюциях, которые принимались Советом Безопасности ООН по Ливии в целом, говорится, что речь идет о политическом процессе, который ведут сами ливийцы. Мы ориентируемся на учет позиций ливийских сторон. Важно еще, что наши усилия и усилия международного сообщества основываются на принимаемых Советом Безопасности решениях.

Я хочу подчеркнуть два важнейших для нас момента, когда мы говорим о Ливии. Первый — нужно, чтобы сами ливийцы определяли свое будущее , участвовали в миротворческих усилиях по преодолению конфликта и его урегулированию. Второй момент — надо, чтобы это всё соответствовало резолюциям Совета Безопасности ООН , которые принимались. Это касается и контроля за осуществлением эмбарго, за его нарушением и в целом ведущей роли международного сообщества в разрешении этого конфликта.

Именно с этой точки зрения мы смотрим на то, что произошло на этапе подготовки к Берлинской конференции, во время и после нее. Решения региональных организаций, в том числе Евросоюза, должны четко вписываться в мандат и резолюции Совета Безопасности. Если решение за эти рамки выходит, то это неприемлемо и является источником обеспокоенности . Я вновь говорю о ведущей роли Совбеза и его решений. Это же касается того, как мы смотрим на эффективность прилагаемых усилий с точки зрения вовлечения или подключения к этим усилиям самих ливийских сторон. Без них что-либо делать — плохо, неэффективно, за них решать нельзя . Именно поэтому мы встречаемся со всеми сторонами, приглашали их в Москву. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы решения принимались на основе участия ливийских сторон, иначе это не будет работать. В этом мы убедились за последние годы, когда все мы в разной степени занимались ливийским урегулированием.

— То есть сейчас Россия ждет дополнительной информации о миссии Евросоюза?

— Повторю, для нас очень важно, чтобы то, что решают европейцы о своих действиях по Ливии, соответствовало резолюциям Совета Безопасности. Они не могут выходить за рамки мандата, который установило для этих действий международное сообщество в лице Совбеза.

— Россия неоднократно заявляла о нарушении прав человека в отношении лиц, незаконно арестованных американцами на территории третьих стран. Это касается Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнёва. Планирует ли Москва поднимать этот вопрос на международных площадках? Есть ли у России намерение заключить соглашение об экстрадиции с теми странами, с которыми его ещё нет? Может быть, с США и Израилем?

— У нас вызывают возмущение, негодование и осуждение случаи, о которых вы сказали. К сожалению, им уже много лет. Арест Константина Ярошенко — совершенно беззастенчивый захват гражданина России на территории третьей страны. В последнее время таких захватов не было, но было серьезнейшее давление американцев на своих союзников, чтобы они выдавали в США россиян — их фамилии известны . Причем американцы абсолютно не утруждаются какими-либо цивилизованными методами общения с российскими гражданами — их принуждают к заявлениям, самооговору и так далее. Мы этого не принимаем, осуждаем и считаем, что это полностью противоречит попыткам американцев представить себя в роли последователей демократических ценностей, в том числе в правозащитной и правоохранительной областях.

Я не знаю ни одного контакта с американцами, где бы мы эти вопросы не ставили в резкой форме. Мы продолжим это делать и на международной арене. Мы делаем это в первую очередь в Женеве в Совете по правам человека, делаем это в Нью-Йорке, прибегаем к различным международным правозащитным процедурам. Всё это мы используем.

Я считаю, что соглашения об экстрадиции должны быть в обойме нормальных отношений с нормальными странами. Другое дело, что это двустороннее движение — мы должны видеть шаги навстречу со стороны других государств . Плюс к этому понятно, что эти соглашения требуют очень серьезной внутриведомственной координации в любой стране: России, США, других местах. Могу только подтвердить, что все эти наши люди находятся в зоне повышенного внимания. Наши консульские учреждения и посольства в этих странах, в США в первую очередь, имеют постоянные поручения тщательно следить за этим и добиваться встречи с нашими людьми, не допуская никакого дискриминационного отношения к российским гражданам.

— 24 февраля в Женеве открылась 43 сессия Совета ООН по правам человека. Россия намерена подать заявку на участие в этом совете на период с 2021 по 2023 год. Мы там не участвовали с 2015 года. Когда решится этот вопрос, и каковы наши шансы попасть в СПЧ ООН? Если мы не войдем в число этих 47 стран-делегатов, что мы от этого потеряем?

— Больше всего от нашего членства приобретет международное сообщество и сам Совет по правам человека . Наша позиция: права человека в комплексе — а их чрезвычайно много — очень важны, по ним надо работать, но делать это без политизации, без стремления, которое мы часто видим, в Женеве в том числе, ухватиться за какой-то правозащитный аспект и сделать это политическим орудием давления на ту или иную страну, неугодную кому-то. У России очень взвешенные подходы, сбалансированные, если хотите, потому что права человека — это океан. Среди них — права женщин, детей, гендерные моменты, вопросы меньшинств и т.д. В любых вопросах, которые вы возьмете, мне кажется, наш взвешенный подход вызывает уважение. Поэтому я говорю, что если Россия окажется в СПЧ, будет лучше для него и международного сообщества.

Выборы пройдут в октябре. Мы уже прилагаем усилия, чтобы довести до всех наши аргументы — если хотите, плюсы нашего членства в СПЧ. Посмотрим, я настроен очень оптимистично , исходя из того что уже сказал.

— Считаете ли вы нынешние действия WADA частью политического давления на Россию? Чувствует ли себя Москва несколько изолированной в этом плане на международной арене?

— Я не думаю, что спорт высоких достижений, соревнования любого уровня — регионального, а тем более международного, — возможны без участия России . Это не просто слова. Вся история российского спорта показывает, что без участия наших спортсменов любое мероприятие теряет. Мы же действуем транспарентно в том, что касается защиты интересов российских спортсменов и, естественно, защиты интересов РФ.