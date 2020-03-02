Африканские гастроли: почему Турция несет потери в Ливии

Вооруженные силы Турции потерпели серьезное поражение в Ливии. За последние три дня Анкара потеряла батарею ЗРК Hawk и десяток беспилотников. На фоне этих событий делегация во главе с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром посетила Дамаск, чтобы договориться о совместном с сирийцами противостоянии турецкой агрессии. Военнослужащие двух стран могут обменяться в том числе и опытом борьбы с беспилотниками, с массовым применением которых сирийцы столкнулись буквально на днях. По мнению экспертов, если потери турок в Ливии будут расти и дальше, они могут уйти с севера Африки уже в обозримом будущем.

База под огнем

Турция несет в Ливии серьезные потери, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. В ходе удара по авиабазе Митига утром 28 февраля были уничтожены батарея ЗРК Hawk XXI и пункты управления беспилотниками. Всего за последние несколько суток Турция лишилась под Триполи около десяти дронов. ЛНА заявила о гибели десяти турецких военнослужащих и множества боевиков.

Всего по авиабазе в пригороде Триполи выпустили не менее сотни ракет. После обстрела над аэропортом был заметен густой черный дым и слышны звуки взрывов.

ЛНА сообщила, что во время атаки в воздух поднялись шесть турецких разведывательных и ударных беспилотников, которые вскоре были сбиты. Правда, в настоящее время есть фото обломков только одного ударного БЛА Bayraktar TB2.

тур БПЛА Bayraktar TB2 Фото: Global Look Press/ZUMA

Реджеп Тайип Эрдоган постарается уйти из Ливии, если потери Турции на североафриканском направлении увеличатся, считает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Ставить всё на ливийскую карту турецкий лидер не будет, — отметил эксперт. — Эрдоган, конечно, хитрый политический лис, но у него нет надежных союзников. Его идея восстановления Османской империи от Адриатики до Туниса никому вне Турции не нравится. В такой ситуации даже одно серьезное поражение может обойтись Анкаре слишком дорого.

То, что Сирия и правительство фельдмаршала Хафтара в Ливии пытаются объединиться против Турции, является «заслугой» Эрдогана. Он перехитрил сам себя, подчеркнул Владимир Анохин.

Одним фронтом

29 февраля из Ливии в Сирию прилетела официальная делегация правительства фельдмаршала Халифы Хафтара. Помимо подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений стороны договорились о совместном противостоянии турецкой агрессии. Наконец во вторник в Дамаске будет открыто посольство ливийского правительства Хафтара.

тур Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар Фото: TASS/ZUMA

Сирийские и ливийские специалисты могут обменяться опытом противостояния ударным беспилотникам, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— До 20 штук БЛА Bayraktar TB2 были развернуты в Ливии в 2018 году, они активно привлекаются к боевым действиям, — пояснил эксперт. — Силы фельдмаршала Хафтара научились не только защищаться от атак дронов, но и сбивать их. Сирия же столкнулась с широким использованием против нее турецких БЛА только в последние дни.

Турецкая ПВО в Ливии

Основная база переброшенных в Ливию турецких войск и наемников развернута именно в Митиге — международном аэропорту ливийской столицы Триполи. Там же находятся и пункты управления дронами. Причем базу сразу постарались прикрыть средствами ПВО, которые были там замечены еще в январе.

В частности, в районе аэропорта появился зенитно-ракетный комплекс MIM-23 Hawk, а также радиолокационная станция AN/MPQ-64 Sentinel 3D. Это самая современная модификация данного комплекса, имеющаяся у Анкары. ЗРК может поражать цели на высоте от 60 м до 18 км в радиусе до 50 км.

тур Международный аэропорт Триполи Фото: Global Look Press/ZUMA

На появившихся видео из Ливии также удалось идентифицировать самоходную пушечную зенитную установку Korkut, созданную на базе турецкого бронетранспортера ACV-30. Она вооружена спаренной 35-мм автоматической пушкой, скорострельность которой составляет не менее 1100 выстрелов в минуту. Вероятнее всего, и MIM-23 Hawk, и Korkut обслуживают турецкие расчеты — времени на подготовку ливийских зенитчиков из армии правительства национального согласия (ПНС) у Анкары просто не было.

Потери Анкары

В январе Турция усилила поддержку ПНС Ливии, противостоящего силам фельдмаршала Хафтара, которые тогда вели активное наступление на Триполи. В страну направили больше военных советников и свыше 2 тыс. наемников из числа сирийских боевиков, а также вооружение.

С середины января в Ливии установилось хрупкое перемирие, которое периодически нарушается. Один из самых значимых инцидентов — атака на турецкое судно в порту Триполи. Местные СМИ заявили, что силы Халифы Хафтара 18 февраля уничтожили грузовой корабль с боеприпасами и вооружением.

В интернете появилось видео и спутниковые снимки, которые объективно задокументировали ход атаки. На записи видно, что одиночный удар боеприпасом небольшой мощности был нанесен рядом со стоящим в порту турецким грузовым судном. В результате пострадал не корабль, а складские помещения, которые потом долго горели.

тур Фото: Global Look Press/ZUMA

Арабские СМИ, в свою очередь, сообщили, что при обстреле порта Триполи погиб командующий турецкими силами в Ливии генерал Халил Сойсал. Он получил ранения и был доставлен в госпиталь, однако врачи не смогли его спасти. По информации этих же СМИ, вместе с генералом были убиты еще один турецкий офицер, переводчик-сириец и три члена вооруженных формирований ПНС. На пресс-конференции в Анкаре 25 февраля Реджеп Тайип Эрдоган признал гибель двух турецких военнослужащих в Ливии, не называя их должностей.

Всего же, по неофициальным данным, в результате столкновений в районе Триполи были убиты по меньшей мере 16 турецких военнослужащих и более 100 наемников, переброшенных из Сирии.