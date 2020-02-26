В МИДе рассказали о роли Турции в переброске боевиков в Ливию

Москва отмечает переброску иностранных боевиков в Ливию при поддержке Турции. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

По его словам, в тексте проекта резолюции ООН по Ливии нет упоминаний об иностранных боевиках и террористах.

«Хотя группа экспертов СБ ООН регулярно информирует об их переброске в Ливию. Мы это тоже отмечаем, это происходит при содействии Турции», — цитирует «Интерфакс» выступление дипломата в Общественной палате.

Ранее 26 февраля Богданов заявил, что Москва получила проект резолюции по Ливии.

13 января председатель ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри подписали соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве. Хафтар тогда попросил время для принятия решения — до утра 14 января.

На следующий день телеканал Al-Arabiya сообщил, что Хафтар со своей делегацией покинул Москвы, не подписав соглашение. Эту информацию подтвердил и информированный ливийский источник «РИА Новости».

На Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля представители дипломатических ведомств разных стран обсудили урегулирование военного конфликта в Ливии. В тот же день была высказана идея об учреждении комитета по наблюдению за ситуацией в этом государстве и контролю выполнения меморандума конференции, состоявшейся в Берлине 19 января. Тогда же 19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о согласовании документа с рекомендациями и предложениями по преодолению ливийского кризиса.

Кроме того, на той берлинской конференции представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они достигли соглашения о прекращении огня, соблюдении эмбарго на поставки оружия и продолжении переговоров между враждующими группами.

20 января дипломатический источник в Москве сообщил СМИ, что в Берлине командующий ЛНА отказался подписывать соглашение о перемирии и «вел себя странно». Он отключил телефон, не выходил на связь и, никого не предупредив, уехал.