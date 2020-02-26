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В ООН передали России проект соглашения Сарраджа и Хафтара по Ливии

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Фото: REUTERS/Ayman Al-Sahili
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Спецпосланник ООН по Ливии передал России проект соглашения между председателем ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов на круглом столе Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии в среду, 26 февраля.

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По его словам, крайне важно, чтобы Саррадж и Хафтар поддержали базовые принципы урегулирования в военной и политической сферах, о которых удалось договориться в Берлине. «Пока мы этого не очень замечаем, есть проблемы», — приводит слова Богданова ТАСС.

13 января председатель Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри подписали соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве. Хафтар тогда попросил время для принятия решения — до утра 14 января.

На следующий день телеканал Al-Arabiya сообщил, что Хафтар со своей делегацией уехал из Москвы без подписания соглашения. Эту информацию подтвердил и информированный ливийский источник «РИА Новости».

На Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля представителями дипломатических ведомств разных стран обсудили урегулирование военного конфликта в Ливии. В тот же день была высказана идея об учреждении комитета по наблюдению за ситуацией в этом государстве и контролю выполнения меморандума конференции, состоявшейся в Берлине 19 января. Тогда же, 19 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о согласовании документа с рекомендациями и предложениями по преодолению ливийского кризиса.

Кроме того, на той берлинской конференции представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они достигли соглашения о прекращении огня, соблюдении эмбарго на поставки оружия и продолжении переговоров между враждующими группами.

20 января дипломатический источник в Москве сообщил СМИ, что в Берлине командующий ЛНА отказался подписывать соглашение о перемирии и «вел себя странно». Он отключил телефон, не выходил на связь и, никого не предупредив, уехал.

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