Ливия потеряла более $2 млрд из-за простоя нефтяной отрасли

Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии заявила о потере более $2 млрд из-за простоя нефтяной отрасли, вызванного блокировкой морских нефтяных терминалов, и закрытия месторождений. Об этом 25 февраля сообщил портал Alwasat.

«Потери от закрытия портов и нефтяных установок с 24 января превысили $2,1 млрд. До минувшего воскресенья (23 февраля) добыча находилась на уровне порядка 122 тыс. баррелей в сутки», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что поставки топлива в восточную и центральную часть Ливии осуществляются в достаточных количествах, в то время как в Триполи, районах, ближайших к столице, и южных регионах страны ощущается нехватка нефти.

19 января крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара было закрыто по требованию работающих там представителей ливийских племен, одновременно было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. С прекращением функционирования этих месторождений вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

Днем ранее Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов побережья залива Сирт. Расположенные там экспортные порты Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина были закрыты в знак протеста.

17 января, по информации ливийского издания «Аль-Васат», «Форум ливийских племен и городов востока» объявил о намерении экспортеров прекратить отгрузку нефти из портов до тех пор, пока под контролем ООН не будет открыт специальный счет, куда будут поступать доходы от экспортируемой востоком страны нефти. Население восточного региона выразило недовольство тем, что все доходы от нефти поступают в центральный банк страны в Триполи. Местные жители утверждают, что средства идут в том числе боевикам на закупку боевой техники, при этом восток денег не получает.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром.