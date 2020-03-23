Медведчук осудил запрет на въезд на Украину для жителей Донбасса

Власти Украины приняли незаконное и циничное решение, закрыв пропуск через линию разделения с Донбассом на фоне распространения коронавируса. Такого мнения придерживается председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Киев ввел ограничение регулярного автобусного сообщения с 17 марта и полностью прекратил пропуск лиц и транспорта с 22 марта. При этом Москва, в свою очередь, разрешила въезд в Россию жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), напомнил политик.

«В критические моменты и в реальных действиях, а не в политических декларациях проявляется реальное отношение к людям. <…> И это отношение к жителям Донецка и Луганска продемонстрировали Украина и Российская Федерация», — приводятся слова Медведчука на сайте партии.

По его мнению, после такого решения о добровольном возвращении Донбасса в состав Украины не может идти и речи. Политик счел данный шаг Киева «демонстративным отказом от соблюдения конституционных прав своих сограждан, <…> который, впрочем, с радостью будет поддержан различными маргиналами национал-радикального толка».

Киев временно закрыл въезд со стороны неподконтрольных территорий для лиц, не имеющих постоянной регистрации места проживания на остальной части Украины.

Россия же, наоборот, оставила открытым въезд для жителей ДНР и ЛНР «в связи с экономической и транспортной блокадой Украиной» отдельных районов Донбасса и из «принципов гуманности». Гражданам других стран пропуск ограничен на период с 18 марта по 1 мая. Исключение сделано для граждан стран СНГ, если они возвращаются на родину.

В ДНР шаг Москвы назвали важным гуманитарным решением, особенно для тех жителей, которые «еще не успели получить российские паспорта».

Ранее на бездействие украинских властей пожаловались граждане республики, застрявшие в Доминикане.

11 марта власти Украины ввели карантин по всей стране до 3 апреля, а 20 марта объявили режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей. Ресторанам, кафе, торговым центрам и кинотеатрам запрещено работать, гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний на время карантина.

К 23 марта на Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три человека скончались, один выздоровел.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек.