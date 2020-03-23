МИД ДНР прокомментировал разрешение въезда в Россию

Распоряжение правительства России о возможности въезда в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР — является важным гуманитарным решением. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД ДНР в понедельник, 23 марта.

Ведомство поприветствовало это решение российской стороны, отметив, что благодаря ему жители ДНР, «которые еще не успели получить российские паспорта, смогут въезжать на территорию России».

«Благодарим власти Российской Федерации за действенную помощь и поддержку жителей республики в сложившихся из-за угрозы распространения коронавируса непростых условиях», — отмечается в сообщении.

В пятницу, 20 марта, кабинет министров России, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, ограничил с 18 марта до 1 мая въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает жителям ДНР и ЛНР въезжать в Россию.

Другим распоряжением Мишустин частично отменил запрет на въезд граждан Белоруссии и других стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии через воздушные и другие пункты пропуска в Россию, если они возвращаются на родину.