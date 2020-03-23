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СБУ назвала фейком избиение пассажира автобуса во Львове из-за кашля

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Служба безопасности Украины опровергла данные о том, что жители Львова избили и выбросили из автобуса закашлявшегося пассажира. Об этом ведомство сообщило в Facebook 22 марта.

Так СБУ отреагировала на информацию, которую ранее в этот день распространил в Telegram депутат рады Максим Бужанский.

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«Добрые жители Львова избили закашлявшего пассажира. Львовский Погром июня 1941 года, в определенных, очень узких кругах принято списывать на борьбу с советской властью… Ну ок, нет уже давно никакой советской власти, на нее не спихнешь. Сами избили и вышвырнули из автобуса», — написал парламентарий.

СБУ заявила, что инцидент произошел раньше, и не из-за паники по поводу коронавируса.

«Киберспециалисты установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с коронавирусом (хотя и не красит участников ситуации)», — говорится в заявлении службы.

Тем не менее инциденты с нападениями из-за правил карантина на Украине всё-таки имеют место. Так, 20 марта мужчина на одной из остановок в Киеве набросился на кондуктора с кулаками и вытолкал его из салона, заявляя, что тот занимает лишнее место.

20 марта сообщалось, что в украинской столице пассажир, которого не пустили в троллейбус, разбил стеклянные двери транспортного средства.

К 23 марта число зараженных COVID-19 на Украине достигло 72. Скончались три человека. Всего в мире, по последним данным ВОЗ, заражены более 294 тыс. человек, умерли примерно 13 тыс.

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