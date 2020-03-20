В Киеве пассажир во время карантина вытолкнул кондуктора из автобуса

Пассажир на одной из остановок в Киеве набросился в пятницу, 20 марта, на кондуктора с кулаками и вытолкал его из салона, заявляя, что тот занимает лишнее место.

В связи с карантином в столице Украины остановлена работа метро, а на остановках общественного транспорта выстраиваются огромные очереди, так как в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса может ехать только 10 человек.

Видео инцидента было опубликовано в одном из пабликов в Сети. «Ты десятый!» — заявил разгневанный пассажир, нецензурно при этом выражаясь.

Чем закончился инцидент, неизвестно, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день сообщалось, что мужчина в украинской столице повредил двери троллейбуса из-за правил карантина. Один из очевидцев сообщил, что неизвестный мужчина без медицинской маски, несмотря на установленный запрет, сознательно пытался зайти в троллейбус. При этом в салоне уже находились 10 человек, поэтому водитель отказался продолжить движение. В ответ мужчина разбил стеклянные двери троллейбуса.

18 марта в Киеве перестал работать метрополитен. Городские власти запустили автобусы по маршрутам линий метро. По новым правилам, в автобусах одновременно могут находиться не больше 10 человек, обязанных быть в защитных масках.