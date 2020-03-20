Мужчина разгромил троллейбус в Киеве из-за правил карантина

В Киеве мужчина повредил двери троллейбуса из-за правил карантина. Об этом полиция города сообщила на своей официальной странице в Facebook 20 марта.

Инцидент произошел на Московской улице в Печерском районе. В полицию обратился один из очевидцев и сообщил, что неизвестный мужчина без медицинской маски, несмотря на установленный запрет, сознательно пытался зайти в троллейбус. При этом в салоне уже находились 10 человек, поэтому водитель отказался продолжить движение. В ответ мужчина разбил стеклянные двери троллейбуса.

Нарушителем оказался 51-летний житель Черниговской области. Его доставили в отдел полиции, где в отношении буйного пассажира составили административный протокол.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в пятницу, 20 марта, в Черниговской области Украины, где пока что лабораторно не подтвержден ни один случай коронавируса, госпитализировали женщину с подозрением на COVID-19. Медики зафиксировали у нее похмельный синдром. Жительница Нежина вызвала врачей, пожаловавшись на высокую температуру, которая якобы держится несколько дней. Кроме того, она сказала медикам, что кашляет и задыхается.

18 марта в украинской столице перестал работать метрополитен. Городские власти запустили автобусы по маршрутам линий метро. По новым правилам в автобусах одновременно могут находиться не больше 10 человек, обязанных быть в защитных масках.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболели 253 927 человек, вылечились 89 070 пациентов, умерли 10 406 человек. На Украине зарегистрировано 26 случаев заражения.