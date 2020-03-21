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В Киеве запретят проезд в общественном транспорте без спецпропусков

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Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
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Власти Киева в целях борьбы с коронавирусом с понедельника, 23 марта, запретят пользоваться общественным транспортом гражданам без спецпропусков. Об этом в видеообращении к жителям украинской столицы, опубликованном в субботу, 21 марта, в Facebook, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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По его словам, общественный транспорт будет доступен сотрудникам ведомств и служб, чья работа критически важна. Как отметил градоначальник, транспортом можно будет воспользоваться только при наличии специальных пропусков, которые будут выданы через работодателей.

Речь идет о медиках, спасателях, работниках сферы ЖКХ и других служб.

С 17 марта на Украине закрыты кафе, кинотеатры, торговые центры и другие заведения. С 18 марта приостановлено железнодорожное, авиа-, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, запрещена работа метрополитенов.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Как сообщает Worldometer по состоянию на 21 марта, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерли более 11 тыс. На Украине, как сообщает «Газета.ру», от вируса умерли три человека.

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