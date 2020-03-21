Режим ЧС введен в Киргизии в связи с коронавирусом

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с коронавирусной инфекцией введен на всей территории Киргизии. Об этом говорится в субботу, 21 марта, на сайте правительства республики.

Как отметил в ходе совещания в кабмине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, режим ЧС вводится сроком на месяц с 22 марта. Принять эту меру главе правительства Киргизии рекомендовал совет безопасности страны.

В столице Киргизии и областных центрах будут размещены контрольно-пропускные пункты. Власти также определят маршруты доставки товаров первой необходимости и медикаментов, порядок осуществления авиарейсов внутри страны, работу общественного транспорта, продовольственных магазинов и аптек.

Ответственность за соблюдение режима будут нести руководители задействованных служб.

Ранее в субботу стало известно об увеличении пациентов с коронавирусом в Киргизии до 12 человек. Заболевшие есть, в частности, в Сузакском районе и Баткенской области.

17 марта Россия отменила железнодорожное сообщение с Киргизией и Таджикистаном из-за распространения коронавируса.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане. Пандемию коронавируса ВОЗ объявила 11 марта. По данным Worldometer на 21 марта, число заразившихся во всем мире превысило 277 тыс. человек, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 пациента.