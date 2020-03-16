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С 17 марта Украина прекратит пропуск автобусов через границу с Донбассом

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украина в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-COV-2 прекратит с 17 марта регулярное автобусное сообщение через линию разделения с Донбассом. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает Zi.ua со ссылкой на погранслужбу Украины.

С сегодняшнего дня вступили в силу временные ограничения пересечения линии соприкосновения. Прекращен пропуск через линию разграничения на выезд из временно неподконтрольной территории Украины граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), не имеющих постоянной регистрации места проживания на контролируемой территории Украины. На неподконтрольную территорию Украины будут пропускаться иностранцы, лица без гражданства и лица, которые имеют постоянное место регистрации на этой территории, однако в обратном порядке их пропускать не будут

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В настоящий момент на пункте пропуска Станица Луганская сформировалась небольшая группа людей со стороны неподконтрольной Киеву территории, которых не пропускают через линию соприкосновения из-за отсутствия необходимых документов.

С 00:00 понедельника 16 марта по решению СНБО Украины были закрыты границы страны. Ограничение продлится до 3 апреля.

В этот же день было зарегестрировано два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Украины. По состоянию на 16 марта, там зафиксировано 5 случаев заражения, один человек скончался.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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