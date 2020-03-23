Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой. Соответствующее обращение появилось в Instagram в воскресенье, 22 марта.

На видео молодой человек рассказал, что сейчас в Доминикане находится 129 украинских туристов, среди которых есть дети. Он отметил, что у людей нет никакой информации о том, как именно им вернуться на родину.

«В это время вы отправляете за людьми в Вену свой личный президентский борт. Вена находится в двухчасовой доступности от Львова, мы находимся в Доминиканской Республике», — приводит «РИА Новости» слова мужчины.

Он подчеркнул, что с приходом к власт, Зеленский обещал сделать всё государственное имущество доступным для своих сограждан.

«Выполните это обещание, дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой», — добавил турист.

15-дневный режим ЧС действует в Доминиканской Республике с 19 марта. Все границы государства закрыты, однако иностранцам разрешено улетать на специальных вывозных бортах. С 21 марта в стране прекратил работу общественный транспорт.

Сейчас на Украине зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека.

С 18 марта на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране.

С 20 марта правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 22 марта, всего в мире заболело COVID-19 более 294 тыс. человек, умерли 12 944. Международное статистическое агентство Worldometers указывает 23 марта, что число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели — более 99 тыс. пациентов.