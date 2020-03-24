МИД призвал остановить боевые действия на фоне пандемии коронавируса

Москва призывает стороны всех региональных конфликтов в мире прекратить боевые действия на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 24 марта, заявлении МИД РФ.

«В связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в публикации.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в противном случае из-за отсутствия у большей части людей, проживающих в горячих точках, доступа к необходимым медикаментам и врачебной помощи подобное развитие событий приведет к возникновению гуманитарной катастрофы общемирового масштаба.

МИД отметил, что особую тревогу у России вызывают ситуации в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, а также на палестинских территориях, включая сектор Газа. Кроме того, отдельно упомянута ситуация в Африканском регионе, где есть риск «возможной деградации эпидемиологической обстановки».

«В первую очередь наш призыв касается стран, которые незаконно применяют военную силу за пределами своих национальных границ. Особенно отмечаем, что в нынешних условиях не может быть оправдания у политики применения односторонних принудительных мер, включая экономические рестрикции, которые самым серьезным образом осложняют усилия властей по охране здоровья своего населения»,— подчеркнули в ведомстве.

Этим заявлением МИД России поддержало точку зрения генсека ООН Антониу Гутерриша, который ранее в этот же день призвал лидеров G20 снять санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости в условиях эпидемиологической ситуации в мире.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.