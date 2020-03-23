Госсекретарь США прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Афганистан. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Star Online со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Помпео находится в Кабуле, чтобы встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим соперником Абдуллой Абдуллой, который не признал итоги выборов главы государства и также претендует на занятие этого поста.

Целью приезда Помпео является спасение сделки между Вашингтоном и запрещенным в России движением «Талибан», заключенной в конце февраля, но омраченной политическими распрями и насилием.

Этот визит состоялся после того, как 10 марта Гани выполнил свое обещание, данное во время инаугурационной речи, и подписал указ об освобождении взятых в плен 5 тыс. членов «Талибана».

В тот же день стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана в рамках условий соглашения с «Талибаном».

Это стало ключевыми шагами к миру по условиям подписанного 29 февраля в Дохе совместного соглашения, в соответствии с которым США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, после чего продолжить вывод американского военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Талибы, в свою очередь, обязаны воздержаться от насилия. Однако в Вашингтоне сочли, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта США нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

Примечательно, что накануне операции президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с лидером «Талибана», заявив по итогу беседы, что разговор прошел хорошо. Иных подробностей он сообщать не стал.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.