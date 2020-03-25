Генерал Чума: как коронавирус повлиял на армии стран НАТО

Пандемия коронавируса затронула большинство стран мира и повлияла на многие сферы деятельности. Не избежали этого и армии стран Североатлантического альянса. О том, в какой степени COVID-19 повлияла на вооруженные силы НАТО, как и к чему готовятся военные в Европе и США, — в материале «Известий» .

Зря вставали

Наиболее значительным изменением планов Североатлантического альянса стало серьезное ограничение учений Defender-2020. Масштабные маневры, сравнимые с учениями времен холодной войны, «ужались» и количественно, и качественно. С 13 марта всё перемещение военного персонала и грузов из США в Европу было прекращено. Связанные учения, запланированные в рамках «больших маневров», отменены.

Уже развернутая в Европе бронетанковая бригадная боевая группа примет участие в совместных с союзниками маневрах Allied Spirit. Остальные американцы вернутся домой. Предполагается, что изменения также коснутся графика ротации американских военнослужащих в Европе.

Вирус_1 Медики XXI отдела микробиологии в Цетральном госпитале бундесвера Кобленце помогают с обнаружением коронавируса Фото: flickr.com/Bundeswehr

Конечно, уменьшение масштабов боевой учебы и сокращение количества мероприятий не позволят реализовать все планы на 2020 год. Однако отмена учений сейчас не означает их отмены вообще, и отчасти такие изменения натовским военным даже на руку.

К примеру, в прошлом году генерал-лейтенант Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе, отметил, что к февралю 2020 года американцы не успеют развернуть полноценную многосредную оперативную группу (Multidomain Task Force). Именно это соединение планировалось задействовать в крупномасштабном эксперименте, связанном с разработкой новой доктрины многосредных боевых действий.

Перенос сроков может быть использован с выгодой, и к следующему разу военные смогут подготовиться лучше.

Вирус_2 Доставка грузов гражданской администрации — аппараты ИВЛ, маски и халаты Фото: twitter.com/Bundeswehr

Теоретические разработки и практические испытания новых вооружений идут своим чередом. 17 марта командующий испытательным полигоном в Юме полковник Росс Поппенбергер заявил, что «критически важная миссия полигона по испытанию практически каждого элемента снаряжения продолжится».

Продолжится и выполнение основных миссий в рамках НАТО. В частности, глава сил США и НАТО в Афганистане 19 марта сообщил, что военный и гражданский персонал продолжит прибывать в страну в соответствии с мирными договоренностями с лидерами движения «Талибан» (запрещено в России).

На данный момент въезд военнослужащих в страну временно приостановлен. За здоровьем 1,5 тыс. военных, гражданских специалистов и контракторов, уже прибывших в Афганистан, в течение двух недель будут наблюдать медики.

Делай пять

Все армии НАТО пока действуют более или менее стандартно. Приняты меры по информированию военных и членов их семей, действуют временные ограничения на увольнения, перемещения и командировки, за исключением поездок, необходимых для выполнения служебных обязанностей. Поощряется удаленная работа. Широко распространяются рекомендации по простейшей профилактике вроде возовской методички «Делай пять» (Do the Five): «Часто мой руки; кашляй в локоть; не прикасайся к лицу; держись на расстоянии не менее 1 м от других людей и оставайся дома, если чувствуешь себя больным».

Министр обороны США Марк Эспер заявил 19 марта на пресс-конференции в Вашингтоне, что его ведомство «разработало директивы по действиям вооруженных сил в ситуации с коронавирусом. Гражданское и военное руководство подготовилось к различным сценариям — как кратко-, так и долгосрочным, на своей территории и за границей». Эспер подчеркнул, что командиры всех уровней имеют полномочия и получили рекомендации, как следует действовать.

«Главным приоритетом для меня остается безопасность военнослужащих и членов их семей. Вторым по значимости — обеспечить выполнение задач вооруженных сил, третьим — поддержать межведомственные усилия», — добавил Эспер.

Вирус_3 Санитары бундесвера Фото: twitter.com/Sanitätsdienst der Bundeswehr

«Военные лаборатории работают в лихорадочном режиме, чтобы получить вакцину», — подчеркнул генерал Марк Майли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса сохранить военные расходы на прежнем уровне, поскольку вооруженные силы помогают бороться с пандемией. «Мы видим, что во многих союзных странах армия обеспечивает поддержку, включая логистику, охрану границ, предоставляет военные госпитали и другие виды медицинской помощи», — пояснил он.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ, на пресс-конференции в пятницу заявила, что бундесвер наблюдает за ситуацией и готов к действиям в случае необходимости. Впрочем, по ее мнению, помощь гражданским властям потребуется скорее в сфере логистики или полицейских мер, а не в области медицины.

В то же время генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн отметил, что армия не собирается выполнять функции полиции — следить за соблюдением комендантского часа или принимать участие в разгоне корона-вечеринок (Corona-Parties — стихийные собрания, которые устраивает немецкая молодежь, несмотря на официальные предостережения).

Вирус_4 Франция. Развертывание полевого госпиталя в городе Мюлуз Фото: twitter.com/État-Major Armées

Аналогичные усилия предпринимаются и в других европейских странах — Великобритании, Франции, Испании. Определенная часть армии приведена в повышенную готовность, однако текущие мероприятия носят крайне ограниченные масштабы — тут развернут полевой госпиталь, там — мобильная лаборатория, здесь отправлен груз защитных масок и одежды.

В целом это объяснимо — правительства приберегают армейские ресурсы на крайний случай. Плюс стараются лишний раз не нервировать общественность и прессу, которые воспринимают как начало конца света появление военной техники или людей в форме.

Апокалипсис-лайт

На данный момент пандемия коронавируса коснулась армий НАТО исключительно в части «массовых мероприятий» и международного сотрудничества. Нужно отметить, что вооруженные силы — достаточно закрытая и контролируемая среда с обширными медицинскими возможностями. В случае радикального ухудшения именно они могут помочь переломить ситуацию.

В остальном — паники нет, всего хватает, руководство показывает сдержанный оптимизм в оценках. Плановая учеба между тем не прекращается. Как заявил один из немецких военнослужащих из-за ограничений «стало больше свободного времени, но скучать не приходится».

Вирус_5 Американцы доставили медицинские грузы в Италию. Разгрузка на авиабазе Авиано Фото: twitter.com/Italy at NATO

На более высоком уровне совершенно открыто звучат мнения, что создавшиеся обстоятельства можно и нужно использовать в качестве возможности получить ценный опыт работы в условиях пандемии, а заодно и проверить «подзаржавевшие» с 1980-х механизмы гражданской обороны и взаимодействия государственных и военных структур в экстренной ситуации.

Мысль действительно актуальная, особенно учитывая прогнозы на смещение боевых действий в города и рост ответственности военных за состояние мирного населения в зонах конфликтов. Более того, в условиях современного мира сценарии крупномасштабных боевых действий в условиях эпидемий, возникающих в густонаселенных районах при непредсказуемом перемещении крупных масс местных жителей, более чем вероятны и игнорировать их нельзя.