Тридцать плюс: Северная Македония вступила в НАТО

Пока в мире пристально следят за новостями о пандемии коронавируса в разных странах, в НАТО появился новый, 30-й член альянса. Северная Македония подписала документ о присоединении к Североатлантическому блоку. В скором времени в балканской республике могут появиться две военные базы альянса. В России уверены, что расширение НАТО может ударить по безопасности Европы. Подробности — в материале «Известий».

30-м будешь?

«Этим документом я как президент страны торжественно заявляю, что Республика Северная Македония присоединяется к Североатлантическому договору и обязуется соблюдать и выполнять все положения этого договора», — с таким заявлением обратился к нации глава государства Стево Пендаровски, подписывая документ о присоединении Скопье к НАТО. Северная Македония официально стала 30-м членом военного блока. До этого документ ратифицировали все 29 парламентов стран — членов альянса. Последним его подписала Испания 17 марта. Впрочем, процесс затянулся не потому, что Мадрид не хотел видеть балканскую республику в блоке, карты немного спутали досрочные выборы в парламент, прошедшие осенью прошлого года.

м1 Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписывает документ о вступлении страны в НАТО Фото: официальный сайт президента Республики Северная Македония/pretsedatel.mk

Предполагалось, что состоится торжественное мероприятие, на котором договор передадут на хранение в Госдеп США в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Майка Помпео. Однако в планы вмешалась пандемия коронавируса — все торжества по этому поводу было решено отложить.

Долгая дорога к членству

К плану действий по членству в НАТО Северная Македония присоединилась еще в 1999 году . Тогда же страна предоставила свои базы, аэродромы и дороги для свободного перемещения сил Североатлантического блока по своей территории. Однако на пути дальнейшей интеграции стояли Афины. Причиной этому стало название балканской страны .

После распада СФРЮ в 1991 году Югославская Республика Македония провозгласила независимость, однако против того, чтобы она называлась Македонией, выступила Греция. Свою позицию Афины объясняли тем, что географически это название включает в себя не только Вардарскую Македонию, где находится бывшая югославская республика, но и Эгейскую Македонию, расположенную в Греции, и Пиринскую Македонию в Болгарии.

Для того чтобы в 1993 году вступить в ООН, Скопье согласилось на название Бывшая Югославская Республика Македония, однако страны продолжили называть ее просто Македонией. В отместку Греция наглухо заблокировала путь новому государству в ЕС и НАТО. Выйти из тупика получилось в 2018 году.

м2 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Северной Македонии Зоран Заев во время церемонии подписания документа об инициировании процесса вступления республики в альянс, 12 июля 2018 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Dominika Zarzycka

Проевропейское правительство Зорана Заева заключило с Грецией договор, согласно которому Афины снимали вето на вступление балканской страны в НАТО, взамен бывшая югославская республика должна была изменить свое название на Северную Македонию.

11 января 2019 года в конституцию страны внесли поправки, меньше чем через месяц подписали договор о присоединении к НАТО.

Со вступлением в НАТО бывшей югославской республике активно помогали США . Свою поддержку Скопье выражал госсекретарь Майк Помпео, протокол о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому блоку американский сенат ратифицировал большинством голосов.

При этом как участник альянса Северная Македония с военной точки зрения представляет небольшую ценность: численность вооруженных сил страны не превышает 8 тыс. человек, у страны нет выхода к морю, поэтому у нее нет флота, оборонный бюджет составляет около $108 млн .

Едва придя к власти в мае 2019 года, президент Стево Пендаровски пообещал нарастить оборонный бюджет до 2% ВВП и модернизировать армию. Вскоре после вступления в НАТО в балканской стране могут появиться две военные базы альянса. Первая — на месте некогда крупнейшего военного полигона бывшей Югославии в Криволаке, вторая — в Куманово, расположенном на границе с Сербией .

м3 Выпускники Македонской военной академии готовятся к своему последнему экзамену на должность командира взвода пехоты под руководством Британской военной консультативной учебной группы для обеспечения соответствия правилам НАТО на военной базе в Криволаке, Македония, 10 июля 2018 года Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

По мнению старшего научного сотрудника института славяноведения РАН Петра Искандерова, присоединение Северной Македонии к НАТО важно для альянса с политической точки зрения. « Североатлантическому блоку в нынешних условиях надо продемонстрировать, что он расширяется, усиливает контроль над таким стратегически важным районом, как Балканы . Особенно учитывая финансовые споры, которые активизировались в последние два года между США и европейскими членами НАТО. Балканы важны еще и тем, что из этого региона можно контролировать район Восточного Средиземноморья и Ближний Восток, в частности Турцию, Иран, Сирию. НАТО выгодно, если все Балканы в том или ином виде войдут в ее состав. И там можно будет размещать объекты логистики, базы, военно-технические мощности, радарные установки», — рассказал балканист «Известиям».

Есть ли плюсы для России

Еще до присоединения Северной Македонии к альянсу постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что «расширение НАТО за счет стран Балканского полуострова плохо сказывается на всей европейской безопасности». «Это попытка дать ответы на вызовы XXI века с помощью средств и механизмов середины XX, созданных в другую эпоху и с иными целями», — рассказывал дипломат в апреле прошлого года «Известиям».

Теперь на Балканах, где достаточно сильны русофильские настроения, остаются всего две страны, не входящие в НАТО, — Сербия и Босния и Герцеговина (БиГ). Если сербы выступают против присоединения к Североатлантическому альянсу, то с БиГ всё обстоит иначе. Так, например, Республика Сербская — большой регион в БиГ — на протяжении многих лет выступает против сближения с альянсом, в то время как босняки и проживающие в стране хорваты не прочь присоединиться к военно-политическому блоку. 3 февраля 2020 года на сайте НАТО появилась статья, в которой говорится, что БиГ стремится войти в Североатлантический альянс.

м4 Флаг Strikeout ЕС и НАТО на трибуне болельщиков во время международного товарищеского матча «Ландерспил» между ФК «Црвена Звезда» (Сербия) и ФК «Спартак» (Россия), 2017 год Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

По мнению старшего научного сотрудника института славяноведения РАН Петра Искандерова, в ближайшие годы Белград также возьмет курс на более тесную интеграцию с НАТО . « В Брюсселе не сомневаются, что в конечном счете все балканские страны, включая Сербию и Боснию и Герцеговину, войдут в состав НАТО », — уверен Искандеров.

Эксперт полагает, что нынешнее расширение НАТО через Северную Македонию не представляет непосредственной угрозы российским интересам. По его мнению, присоединение Скопье к альянсу может активизировать связи Москвы с Белградом. «Главным военно-техническим партнером России на Балканах является Сербия. Прием Черногории и Северной Македонии может стать своеобразным импульсом для Белграда и Москвы наращивать сотрудничество, чтобы помочь сербскому руководству восстановить военно-технический паритет», — сообщил он.

С тем, что в сложившейся политической ситуации для России можно увидеть плюсы, согласен и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Уткин. «Российская позиция к расширению НАТО, как известно, негативная. Однако с приемом еще большего количества стран альянс становится всё менее гибким и управляемым, менее обороноспособным. Из-за расширения военно-политический блок сталкивается с внутренним дисбалансом, это может сделать его менее способным к консолидированным действиям. В ЕС, например, уже давно идет дискуссия об усталости от расширения. 30 стран в НАТО — это настоящее бремя для любой бюрократической структуры. В регионе много проблем, которые могут быть принципиальны для Северной Македонии, а это может негативно сказаться на сплоченности в рядах НАТО», — рассказал эксперт «Известиям».