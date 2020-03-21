Президент Северной Македонии подписал документ о вступлении в НАТО

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 20 марта сообщила пресс-служба администрации главы государства.

«Этим документом я как президент государства торжественно заявляю, что Республика Северная Македония присоединяется к Североатлантическому договору и обязуется соблюдать и выполнять все положения этого договора», ― заявил Пендаровски.

Ранее, 19 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был ратифицирован всеми членами организации.

11 февраля парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО. За документ проголосовали 114 депутатов из 120.

В сентябре 2018 года в Македонии состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в НАТО. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Таким образом, препятствие для вступления страны в ЕС и Североатлантический альянс устранено.

Ранее Греция блокировала вхождение страны в НАТО и Евросоюз из-за совпадения названия бывшей югославской республики с крупнейшим греческим регионом. Этот спор длился с момента провозглашения независимости Македонии в 1991 году.