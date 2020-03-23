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Россия призвала страны Европы воздержаться от военных учений в мае

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Фото: twitter.com/NATO
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Россия обратилась к странам Европы с призывом воздержаться во время празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне от активной фазы военных учений Defender, запланированных на апрель-май этого года. Об этом 23 марта заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает «Интерфакс».

«Мы обратились к европейским странам с призывом в этот период отказаться от активной фазы учений», — сказал он журналистам.

Учения НАТО Defender Europe 2020 стартовали 29 февраля в Польше. Отмечалось, что это американские учения дивизионного уровня, основная цель которых заключалась в проверке способности армии США к переброске сухопутных сил в порты на восточном побережье и в Европе. Сами учения должны пройти на территории нескольких европейских стран в апреле-мае вдоль западной границы России

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