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Зеленский подписал закон о допуске в страну на учения иностранных военных

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Фото: TASS/ZUMA
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, разрешающий допуск иностранных военных на территорию страны в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

В документе идет речь об учениях совместно с другими странами, которые пройдут в 2020 году на Украине. Это украинско-американские учения Rapid Trident – 2020 и Sea Breeze – 2020, украинско-молдавские маневры «Юг-2020», украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher – 2020.

Украинский парламент на внеочередном заседании в среду, 4 марта, принял закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Верховной рады.

15 января стало известно, что Украина и НАТО договорились о проведении совместных учений в Одессе по обеспечению безопасности в Черноморском регионе. Учения «Нерушимая устойчивость – 2020» будут проводиться с 5 по 9 октября.

В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса. Через два года в конституции страны вступление в НАТО и ЕС было закреплено как главная цель внешней политики. К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

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