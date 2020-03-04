Верховная рада одобрила допуск иностранных войск на Украину для учений

Украинский парламент на внеочередном заседании в среду, 4 марта, принял закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Верховной рады.

Принятие закона поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, пишет «РИА Новости».

Речь идет об украино-американских учениях Rapid Trident – 2020 и Sea Breeze – 2020, украино-румынских учениях Riverine – 2020, украино-молдавских учениях «Юг – 2020», а также украино-британских учениях Warrior Watcher – 2020.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня его опубликования. С инициативой выступил украинский президент Владимир Зеленский.

15 января стало известно, что Украина и НАТО договорились о проведении совместных учений в Одессе по обеспечению безопасности в Черноморском регионе. Учения «Нерушимая устойчивость — 2020» будут проводиться с 5 по 9 октября.

В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса. Через два года в конституции страны вступление в НАТО и ЕС были закреплены как главные цели внешней политики. К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.