Прямой эфир
Сюжет:

В НАТО опровергли использование РФ ситуации с COVID-19 в своих целях

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aaron Schwartz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс в пятницу, 20 марта, заявил, что Россия не пользуется продвижением своих интересов в мире на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса.

COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура
АСИ собрало лучшие мировые практики противодействия эпидемии

«Скажу вам, что нет», — приводит ТАСС ответ Уолтерса американской журналистке, которая заявила, что Россия способна использовать ситуацию с коронавирусом в свою пользу.

Представитель НАТО отметил, что внимательно следит за эпизодами возможного злонамеренного влияния в информационном пространстве. И на данный момент, по его словам, таких фактов зафиксировано не было.

19 марта в НАТО рассказали о влиянии коронавируса на деятельность альянса. В частности, в организации внимательно следят за здоровьем и состоянием своих сотрудников. Кроме того, им пришлось перекроить график военных учений из-за распространения эпидемии.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большинство новых инфицированных коронавирусом в Москве приехали из ЕС
Сенатор назвал причины быстрого распространения коронавируса в Италии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020