В НАТО опровергли использование РФ ситуации с COVID-19 в своих целях

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс в пятницу, 20 марта, заявил, что Россия не пользуется продвижением своих интересов в мире на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса.

«Скажу вам, что нет», — приводит ТАСС ответ Уолтерса американской журналистке, которая заявила, что Россия способна использовать ситуацию с коронавирусом в свою пользу.

Представитель НАТО отметил, что внимательно следит за эпизодами возможного злонамеренного влияния в информационном пространстве. И на данный момент, по его словам, таких фактов зафиксировано не было.

19 марта в НАТО рассказали о влиянии коронавируса на деятельность альянса. В частности, в организации внимательно следят за здоровьем и состоянием своих сотрудников. Кроме того, им пришлось перекроить график военных учений из-за распространения эпидемии.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения.