ВИЧ о помощи: хватит ли лопинавира и ритонавира на всех

Медики не понимают, как и где больные смогут купить препараты лопинавир и ритонавир для лечения коронавируса на дому. Больных с легкой формой COVID-19 в Москве разрешили не госпитализировать. При этом, согласно регламенту столичного департамента здравоохранения, назначать таким пациентам должны препараты, которыми сейчас лечат ВИЧ-инфекцию. Как рассказали «Известиям» источники в системе здравоохранения Москвы, специалисты ожидают дальнейших разъяснений властей по этому поводу. Тем временем продажи лопинавира и ритонавира активизировались в интернете. Правда, совершать такие покупки эксперты категорически не советуют.

Редкий экземпляр

Согласно алгоритму лечения больных COVID-19 в домашних условиях, установленному Департаментом здравоохранения Москвы, пациентам рекомендуется назначать двухнедельный курс комбинации препаратов лопинавир и ритонавир. Их еще в феврале Минздрав РФ внес во временные методические рекомендации по профилактике и лечению нового коронавируса.

Как пояснили «Известиям» эксперты, лопинавир и ритонавир предназначаются исключительно для больных ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Отпускаются они по рецепту, и в обычных аптеках их не бывает.

— Этих препаратов практически нет в свободной продаже . Есть узкая линейка аптек, специализирующая на дорогостоящих лекарствах. Таких по стране максимум 10, — рассказал директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

лекарства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Источники в системе здравоохранения Москвы сообщил «Известиям», что пока столичные врачи не представляют, как выписывать и отпускать эти препараты в случае появления больных коронавирусом на домашнем лечении. Специалисты ожидают дальнейших разъяснений властей.

— Эти рекомендации скорее всего появятся уже в ближайшие часы, — рассказал один из собеседников.

В немногочисленных аптеках, где лопинавир и ритонавир все же можно найти, их покупают пациенты, больные ВИЧ-инфекцией, которые не хотят наблюдаться в СПИД-центрах и получать медикаменты бесплатно, объяснил заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, препараты, предназначенные для больных ВИЧ-инфекцией, выделены особым распоряжением правительства, и передавать их на другие нужды сейчас нельзя.

— Уверен, что вопрос с необходимостью использования этих препаратов для лечения коронавируса не будет стоять остро. Например, китайцы опубликовали статью, что лопинавир и ритонавир не помогают больным тяжелой формой коронавируса. Кроме того, они бьют по печени, вызывают расстройство стула, — рассказал Вадим Покровский.

Тем не менее, как считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России, у ВИЧ-инфецированных все же придется позаимствовать лекарства.

Без самодеятельности

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова призвала россиян не заниматься самолечением, а при симптомах гриппа и простуды сразу обращаться к врачу.

В интернете сейчас можно найти огромное количество индийских аналогов лопинавира и ритонавира «от коронавируса». Заказывать их категорически нельзя, поскольку качество товара никто не проверял, и «производство» может быть расположено где-нибудь гаражах, предостерег Николай Беспалов.

— Применение этих препаратов без предписания врача крайне опасно. Они обладают рядом побочных эффектов, в числе которых жизнеугрожающие последствия . Не стоит даже пытаться искать эти лекарства, а тем более делать заказы на случай разрастания эпидемии, — подчеркнул доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

По его словам, изменение клинической картины в случае с коронавирусом может быть достаточно быстрым, поэтому самодеятельность в этом вопросе совершенно исключена.

Бессмысленно запасаться и парацетамолом, поскольку медикаментов, в составе которых он есть, более чем достаточно , пояснил Николай Беспалов. Это все жаропонижающие порошки: фервекс, колдрекс и так далее. Также опасно и бессмысленно пить антибиотики.

лекарства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Группа макролидов применяется для лечения пневмонии и бактериальной инфекции только по рекомендации врача. Противовирусной активностью они не обладают. Поэтому бессмысленно закупать их на случай коронавируса, — отметил Николай Беспалов.

Что касается объявлений о продаже индийских противовирусных препаратах от коронавируса, в Роскомнадзоре прокомментировали, что указанной тематики нет в перечне закона, согласно которому доступ к ресурсу может быть ограничен во внесудебном порядке. В связи с этим распространение такой информации можно пресекать только на основании судебного решения, а их в ведомство не поступало.

Пока в аптеках не фиксируется рост продаж лекарства Altera (лопинавир + ритонавир) , отметила исполнительный директор Ассоциации российских аптек Нелли Игнатьева.

В свою очередь, директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина рассказала, что на лицо повышенный спрос на противовирусные препараты и антибиотики даже с учетом того, что идет сезон простудной заболеваемости . Люди пытаются обезопасить себя с помощью таких лекарств и от нового коронавируса, но, к сожалению, в этом случае такие таблетки абсолютно бесполезны.

Маски-шоу

Коронавирус сделал ходовыми не только лекарства, но и средства индивидуальной защиты. Медицинские маски давно исчезли из аптек, а в интернете их можно купить по заоблачным ценам.

В связи с этим Минпромторг рекомендовал онлайн-продавцам отслеживать такие предложения. Это следует из письма министерства, с которым ознакомились «Известия». Замглавы ведомства Виктор Евтухов 24 марта направил его в адрес таких компаний как Google, «Яндекс», «Яндекс.Маркет», «Вконтакте», Mail group, «Вайлдберрис» и других.

лекарства Фото: РИА Новости/Максим Богодвид