Домовая корзина: пожилым россиянам предлагают давать эпидемнаборы

Для россиян старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов предлагают создать стратегический эпидемнабор для адресной помощи на период пандемии коронавируса. Обращение с такой просьбой к первому зампреду координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией, мэру Москвы Сергею Собянину направил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев. По его мнению, это могло бы оказать реальную поддержку категориям граждан, которым рекомендовано не выходить на улицу. Наборы обойдутся примерно в 3 тыс. рублей, а доставлять их могли бы волонтёры. В пресс-службе мэрии заявили «Известиям», что работают над запросом. Эксперты оценивают инициативу позитивно, но вопрос в том, как она будет реализована.

Уязвимая группа

В письме к Сергею Собянину (есть в распоряжении «Известий») депутат Госдумы Виктор Зубарев обращает внимание на стремительное распространение коронавируса в России, а также на ограничительные меры для определенных категорий граждан. В Москве и в других регионах с высокой динамикой развития инфекции людям старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу, в столице для них помимо этого отменён льготный проезд в общественном транспорте.

«Опираясь на экстремальный характер текущих угроз, просим вас рассмотреть следующие предложения о введении на территории РФ стратегического эпидемнабора (персонального запаса необходимых товаров) как формы адресной помощи на период пандемии», — говорится в тексте документа.

В нём уточняется, что приоритет при получении должны иметь граждане, входящие в группу риска. Это люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, инвалиды и малоимущие граждане. «Формирование эпидемнабора на один месяц с двумя стандартными вариантами наполнения и маркировки типа «М» и «Ж» может включать продукты питания длительного хранения, предметы личной гигиены, средства дезинфекции. По заявкам граждан возможны необходимые дополнения: средства фильтрации питьевой воды, аптечки общего назначения, простой ассортимент досуговой занятости», — говорится в обращении.

Подготовку эпидемнаборов и формирование списков получателей депутат предлагает передать в ведение региональных штабов по борьбе с распространением вируса. А финансирование проекта предполагается произвести из расходных статей бюджетов субъектов РФ, направленных на обеспечение соблюдения прав граждан в условиях ЧС.

— Выдача специального эпидемнабора на месяц в ситуации форс-мажора облегчит режим самоизоляции для льготных категорий россиян и карантин для группы риска. Регионы и без того сейчас пересматривают «несгораемый запас» своих бюджетов. Однако пока реальных обеспечительных мер, когда у людей, например, на руках оказываются дополнительные деньги на расходы (москвичам старше 65 лет будет выплачена единовременная выплата по 4 тыс. рублей. — «Известия»), по всей стране предпринято явно недостаточно, — пояснил парламентарий.

Глава совета Национального экологического корпуса (НЭК) Тимур Усманов, предложивший эту меру депутату, заявил «Известиям», что эпидемнаборы необходимы для того, чтобы у людей с высокой группой риска к заболеванию пропала необходимость посещать магазины. По его словам, набор могли бы доставлять волонтеры, имеющие специальные разрешения.

— Сегодня мы живем в стрессовом режиме, когда всем приходится нелегко. Но особенные трудности испытывают наименее защищенные граждане. Не только в финансовом, но даже и в психологическом плане. Поэтому появилась такая инициатива с эпидемнабором. Надеемся, что наше предложение будет поддержано, — отметил общественник, подчеркнув, что продукция должна быть экологически чистой.

По его мнению, эта хозяйственно-продовольственная корзина может стать типовой для подобных чрезвычайных ситуаций, а её стоимость составить до 3 тыс. рублей в зависимости от субъекта.

«Есть люди, которым за 80»

В пресс-службе Сергея Собянина оперативный ответ «Известиям» дать не смогли, однако отметили, что работают над запросом.

25 марта Владимир Путин в своём обращении к гражданам заявил о целом ряде мер социальной поддержки населения. В частности, президент предложил автоматически продлевать все соцпособия и льготы, обеспечить до майских праздников выплаты ветеранам и труженикам тыла, увеличить выплаты по безработице с 8000 до 12 130 руб, установить норму выплаты по больничному — в размере одного МРОТ — вне зависимости от стажа, установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%.

Свои меры для жителей столицы старше 65 лет приняли и власти Москвы. За время самоизоляции (с 26 марта по 14 апреля) они получат выплату в 4 тыс. рублей. Половина будет выплачена авансом, вторая часть — после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. Также власти города обязали сотовых операторов не отключать связь при нулевом балансе у пожилых или хронически больных москвичей на карантине.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заявил «Известиям», что для пожилых людей эпидемнаборы могли бы стать хорошей помощью.

— Поддержка населения бизнесом сегодня явно недостаточна. Нужны какие-то реальные и конкретные меры. Есть люди, которым за 80, они раз в неделю на улицу выходят. Конечно, для них лучше, если эти продукты и товары первой необходимости принесут домой, — заявил эксперт.

По его словам, денежная помощь тоже хорошо, но не факт, что старики её не отдадут внукам или не оставят на чёрный день. Поэтому материализация помощи имеет смысл, отметил эксперт.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов также считает идею правильной, так как тема защищённости группы риска в этих условиях действительно очень важна. Главный вопрос — как будет реализована инициатива. Эксперт отметил, что пока вряд ли это смогут сделать одни волонтёры.