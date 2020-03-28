В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что специалисты с помощью рекомендованных Роспотребнадзором препаратов обработают проезжие части, тротуары, парковки, а также дворы и межквартальные проекты.

«Специалисты комплекса городского хозяйства дезинфицируют подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине. В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В остальных московских подъездах чаще проводят влажную уборку.

Кроме того, специальными дезинфекторами обрабатывают подземные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.

Также в субботу столичные дороги и тротуары впервые после зимы обработают специальным концентрированным моющим средством.

«Ее главная цель — удалить с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутные, масляные пятна, следы от шин, которые невозможно смыть обычной водой», — сказал Бирюков.

В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады. Отмечается, что весной запланированы четыре такие уборки.

Масштабная промывка дорог шампунем проводится дважды в год — весной и осенью. Используемое моющее средство не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве, поэтому неопасно для человека и окружающей среды.

Во всех регионах России действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. По данным оперативного штаба, в России заболели 1036 человек, пять пациентов умерли, 45 излечились.

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