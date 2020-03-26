В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. 26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе. Новые ограничения будут действовать до 5 апреля.

Так, рестораны, кафе, бары, столовые и прочие предприятия общественного питания приостановят обслуживание в зале. Теперь они будут работать только на вынос и доставку. Перестанут работать магазины, за исключением продуктовых и реализующих товары первой необходимости. Сфера услуг также будет недоступна, в том числе парикмахерские и стоматологические кабинеты.

Москвичей просят воздержаться от посещения религиозных объектов, а туристов — от поездок в столицу.

Чтобы ограничить посещение гражданами мест массового скопления людей во время нерабочей недели, в городе закроют парки, музеи-заповедники и музеи-усадьбы. Ранее аналогичную меру власти приняли по отношению к учреждениям культурно-досугового типа — библиотекам, культурным центрам, ночным клубам, кинотеатрам, детским игровым комнатам и развлекательным центрам.

По той же причине отменен льготный проезд на общественном транспорте. Транспортные карты останутся активными только у студентов-волонтеров. Российские школы с 23 марта ушли на каникулы, студенты переведены на дистанционный режим обучения.

Собянин призвал жителей Москвы оставаться дома в течение нерабочей недели, которая, по его словам, позволит властям принять «дополнительные возможности по борьбе с распространением инфекции».

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность. <…> Они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — подчеркнул он, выразив надежду на понимание со стороны горожан.

Исключения

Введенные ограничения не касаются аптек и аптечных пунктов, разрешается реализация продовольственных и ряда непродовольственных товаров первой необходимости — средств личной гигиены, некоторых видов бытовой химии и товаров для детей, а также бензина и дизельного топлива.

Под запреты не попали некоторые услуги: медицинские и реабилитационные, транспортные, банковские, страховые, похоронные, услуги ЖКХ и связи, а также по уходу за престарелыми и нуждающимися и прочие услуги в сфере соцобслуживания.

Нерабочая неделя

На неделе с 30 марта по 3 апреля, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей, свои обязанности продолжат выполнять сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. При этом работодатели будут обязаны измерять работникам температуру тела и не допускать на рабочее место тех, у кого она окажется повышенной.

Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. К 24 марта на «удаленке» работали около 80% россиян.

С 26 марта по 14 апреля пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим. Для компенсации возможных допрасходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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