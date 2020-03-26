Собянин объявил о закрытии некоторых категорий магазинов в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве приостановят работу магазинов за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Об этом говорится на его личном сайте 26 марта.

«Еще раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений», - отмечается в сообщении Собянина.

Уточняется, что в перечень непродовольственных товаров первой необходимости включены бензин, дизельное топливо, шампуни, подгузники, мыло и многое другое.

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