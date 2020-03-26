В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, крупные торговые центры и парки будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится на его личном сайте 26 марта.

Так, в городе приостановят работу рестораны, кафе, бары, столовые и прочие предприятия общественного питания. Теперь они будут работать только на вынос и доставку блюд.

Временно закроются объекты розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости.

Для посещения будут недоступны ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, парк «Зарядье», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», музей-усадьба «Кусково» и ПКиО «Сокольники».

Собянин призвал жителей столицы оставаться дома в течение нерабочей недели, отметив, что этот период дает властям «дополнительные возможности по борьбе с распространением инфекции».

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», — подчеркнул он.

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