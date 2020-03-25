Интернет-портал «Я дома» открыли для москвичей на карантине

Для москвичей на карантине запустили портал «Я дома», на котором можно найти онлайн-кинотеатры, вебинары и экскурсии. Об этом 25 марта сообщил сайт столичной мэрии.

Портал объединяет некоммерческие организации, бизнес, а также благотворительные и волонтерские инициативы государства. На нем содержится информация о бесплатных сервисах, а также о возможностях поддержки москвичей старшего поколения и взаимопомощи. Также на портале «Я дома» есть информация о профилактике коронавируса, а также советы работодателям по организации удаленного доступа и обеспечению безопасности сотрудников, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, там можно найти большой блок для саморазвития, обучения и творчества. Так, есть возможность бесплатно посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре, посетить библиотеку или виртуальные экскурсии по московским музеям. Блок «Стоп! Мошенничество» вместил в себя советы о том, как не стать жертвой мошенников, которые используют борьбу с коронавирусом в качестве способа проникнуть в дома москвичей или украсть их персональные данные, пишет РИАМО.

На портале работает специальный сервис для желающих получить помощь или стать волонтером. Как уточняет сайт kp.ru, в добровольные помощники не возьмут тех, кто недавно вернулся из зарубежной поездки, чувствует себя неважно или общается с заболевшими, сам страдает хроническими заболеваниями. Волонтерам выдают маски и антисептики. Доставку продуктов и лекарств обещают только до двери в квартиру, чтобы исключить любые контакты. Также на портале можно заказать выгул собаки, помощь в оплате коммунальных счетов и вынос мусора.

Ранее 25 марта сообщалось, что в Москве временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры в связи с угрозой распространения коронавируса. В столице временно приостанавливаются любые массовые мероприятия в помещениях и под открытым небом.

Согласно данным на 25 марта, в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. Выздоровели 29 пациентов. Случаев смертельного исхода нет.

На совещании у президента России Владимира Путина 24 марта Собянин заявил о высокой динамике распространения коронавируса в Москве. По его словам, под подозрением на инфекцию находятся около 500 пациентов, часть еще неподтвержденных. Он отметил, что может подтвердиться где-то 80–90% диагнозов.

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