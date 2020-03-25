«Мы готовы к любому развитию ситуации»

Коронавирус оказал влияние на все сферы жизни и, конечно, не обошел стороной финансовый сектор. О том, как обеспечивать устойчивость бизнеса во время многогранного кризиса, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

— Последние недели оказались не самыми простыми для всего мира. Как Сбербанк справляется с угрозами из-за коронавируса и колебаний на финансовых рынках?

— Кризисная ситуация действительно довольно серьезная, но я бы оставил аналитикам возможность давать прогнозы по сценариям дальнейшего развития. Со своей стороны остановлюсь на фактах, которые говорят о стабильном положении Сбербанка и вложений наших клиентов. Мы уверены, что пройдем кризисное явление самостоятельно, без сторонней помощи. Те потери, которые может понести бизнес, мы считаем приемлемыми. В настоящий момент у банка нулевая экономическая открытая валютная позиция, минимальная за последние 12 лет чувствительность к изменению процентных ставок в рублях, а резервы ликвидности превышают 3 трлн рублей, а этого более чем достаточно для устойчивости в любых условиях.

Даже в случае развития ситуации по кризисному сценарию к концу года уровень валютной ликвидности в банковской системе будет выше, чем он был осенью 2018 года. Оттока клиентов не наблюдается, объем конверсионных операций стандартный, население как покупает валюту, так и продает ее по высокому курсу.

Нагрузка на наши внутренние технические системы в связи с переходом на удаленный доступ части сотрудников выросла почти в пять раз, но мы оказались очень хорошо к этому подготовлены. Сейчас, когда мы видим необходимость сократить контакты клиентов с внешним миром, мы еще больше убедились в необходимости обеспечить возможность получения 100% банковских услуг по удаленным каналам и мы как технологические лидеры рынка к этому обязательно придем.

— Справится ли банк с повышенным спросом на валюту? Как, по вашим оценкам, граждане страны реагируют на новые реалии?

— У населения вырос уровень финансовой грамотности. По нашим метрикам люди ведут себя спокойно и прагматично, не бросаются в крайности. Мы видим, что и при небольших объемах сбережений они используют консервативную и обдуманную тактику.

Выдача наличных в Сбербанке находится на обычном уровне. Мы фиксируем увеличение трат в продуктовых магазинах и в аптечных сетях. Продажи валюты сейчас незначительно выше среднего спроса. У нас всё хорошо с ликвидностью. Запасов валюты в наших офисах и кассовых центрах достаточно, мы учли весь опыт 2014 года и более ранних кризисов.

— Насущный вопрос для миллионов ваших клиентов — есть ли вероятность закрытия отделений Сбербанка?

— Мы строго следим за эпидемиологической обстановкой, банк проводит меры повышенного контроля для предотвращения заражения. Наши сотрудники проходят ежедневный самоконтроль до выезда на работу и общий контроль перед тем, как приступить к работе в офисах. Им замеряют температуру, при входе установлены санитайзеры. В настоящий момент офисы Сбербанка работают в полноценном режиме. Закрытие филиалов не планируется.

В любом случае мы готовы обеспечить обслуживание клиентов через наши цифровые каналы. Сейчас практически все сервисы по картам доступны в приложении «Сбербанк онлайн»: можно выпустить новую карту, активировать ее, установить ПИН-код, пополнить (со своих счетов у нас или карт в другом банке) и начинать пользоваться — и в интернете, и в обычных магазинах через Apple Pay или Google Pay, перевести деньги другому клиенту банка. Онлайн можно открыть любой вклад, а также рассчитать будущий доход, пополнять вклад, снимать с него деньги или закрыть, если деньги понадобились на карте.

— То есть если вдруг нам всем придется перейти на домашний режим, проблем с получением финансовых услуг не будет?

— Мы готовы к любому развитию ситуации, даже если мы увидим необходимость временно приостановить очное общение с нашими клиентами для защиты здоровья сотрудников и посетителей наших офисов, то практически безболезненно сможем перевести предоставление всех основных услуг банка в цифровую плоскость. Мы позаботились о запасе прочности наших технических систем в условиях повышенной нагрузки и обеспечим бесперебойное функционирование удаленных каналов. При этом все трансакции будут надежно защищены от киберугроз.

Значительная часть сотрудников Сбербанка сейчас уже работает удаленно, и я уверен, что наши клиенты этого не почувствовали, так как уровень предоставления услуг с нашей стороны совершенно не изменился. У нас отлажены все процессы перевода сотрудников на удаленный режим работы, у наших специалистов есть все условия для эффективной удаленной работы, антикризисный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции держит ситуацию под контролем и последовательно реализует необходимые меры для сохранения стабильной ситуации.