Психиатр назвал способы убедить пожилых людей самоизолироваться
Главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе дал советы, как уговорить близких пожилого возраста соблюдать домашний режим на фоне вспышки коронавируса. Рекомендациями он поделился 25 марта в ходе онлайн-пресс-конференции о том, как справиться с паникой на фоне пандемии COVID-19.
«Мы должны использовать все методы убеждения своих родителей, находить способы. Возможно, вспомнить детство — как мы их убеждали, чтобы они выполнили наше желание, просьбу», — посоветовал он.
Также Кекелидзе предложил обращаться к пожилым людям в момент, когда они заняты каким-то делом или едят. При этом стоит несколько раз проговаривать сказанное, в медленной и спокойной манере.
Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин обращался к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.
Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09.
Ранее психологи дали рекомендации по сохранению ментального здоровья человека и благоприятного климата в семье при самоизоляции.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.
По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.
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