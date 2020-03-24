Прямой эфир
Сюжет:

Психолог предупредил об опасности от переизбытка информации о COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал во вторник, 24 марта, в интервью «Ридусу», как переизбыток информации о распространении коронавируса влияет на иммунную систему человека.

Он отметил, что люди испытывают сильный стресс, когда получают сведения о ситуации с коронавирусом из средств массовой информации и социальных сетей.

«Понимаете, есть три стадии стресса. Первая — это стадия тревоги, вторая — стадия противостояния, третья — стадия истощения. <…> Нервная система перестает поддерживать адекватную реакцию на внешние раздражители, в результате наш иммунитет серьезно ослабевает. Я не раз наблюдал, как люди заболевали после сильного эмоционального напряжения», — сказал Головинов.

Квартплата: удержит ли дома пожилых людей премия за изоляцию
Серьезных рычагов воздействия в столице пока не предусмотрено

Психолог подчеркнул, что сохранить иммунитет можно только лишь в том случае, если ограничивать себя от постоянного поступления информации и переключать свое внимание на что-то другое.

«Читая всё подряд, вы обязательно наткнетесь на фейк, целью которого является вызвать у вас состояние паники. Лучше минимизировать потребление информации о коронавирусе и получать ее только из официальных источников. Переключите свое внимание на что-то более комфортное и интересное, чтобы выйти из состояния стресса. У каждого есть свои хобби, свои любимые занятия. А еще необходима физическая активность, чтобы поменять мышечный тонус», — добавил Головинов.

23 марта заведующий кафедрой психологической помощи и ресоциализации МГУ Мадрудин Магомед-Эминов дал рекомендации тем, кто находится на карантине из-за коронавируса. Он тоже прежде всего советовал ограничить информацию о распространении инфекции и не поддаваться панике.

20 марта главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что во время карантина полезно танцевать. Это, по словам специалиста, способствуют как повышению настроения, так и укреплению физической формы.

коронавирус

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России открыли штабы помощи пожилым людям в рамках акции #МЫВМЕСТЕ
Собянин пригласил Путина осмотреть с вертолета новую больницу для пациентов с COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020