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В России открыли штабы помощи пожилым людям в рамках акции #МЫВМЕСТЕ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) совместно с «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров в рамках акции #МЫВМЕСТЕ открывают штабы помощи пожилым людям, вынужденным из-за пандемии коронавируса оставаться дома. Об этом во вторник, 24 марта, заявили руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и член центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты России, председатель организации «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

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По словам Кузнецова, как только заработала прямая линия, стало понятно, что число желающих помочь огромное, отсюда и родилась идея проекта. Его подсказала сама жизнь, отметил он.

«За неделю, всего лишь за неделю, нам удалось развернуть по всей стране 85 региональных волонтерских штабов, которые помогают людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции», — продолжил Савчук.

Пожилые люди остаются самой уязвимой группой риска, им коронавирусная инфекция несет смертельную опасность. В России около 30 млн жителей, попадающих в эту категорию, отметил он.

К настоящему времени поступило более 4,5 тыс. обращений от людей старшего возраста, они оказались дома и в условиях изоляции им нужна помощь, добавил Кузнецов.

Накануне сообщалось, что с момента запуска 21 марта общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ к проекту присоединились более 450 компаний и объединений. Все они подали заявку на сайте мывместе2020.рф.

Компании указали, какую помощь готовы предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса. В списке есть транспортные услуги, психологические и юридические консультации, доставка продуктов.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 392 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек.

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