Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса COVID-19 в страну из-за охваченных эпидемией соседних государств.

По словам российского лидера, государство не может отгородиться от угрозы из-за своего географического положения, пишет «Газета.Ру» .

Путин отметил, что в сложившейся ситуации необходимо работать профессионально и «на опережение».

В то же время президент подчеркнул, что в России удается сдерживать распространение коронавируса благодаря уже принятым мерам.

Глава государства добавил, что в целом в мире ситуация с распространением заболевания развивается достаточно остро.

Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для крупных сфер бизнеса.

Так, для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658, умерли два человека.

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