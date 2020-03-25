Несырьевой экспорт России снизился из-за коронавируса

Коронавирус повлиял на планы России по снижению нефтяной зависимости и выполнению показателей нацпроектов. Это можно заметить уже по итогам января. Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) сократился на 0,4% и составил $9,7 млрд, рассказали «Известиям» в Российском экспортном центре со ссылкой на данные ФТС.

Дальше ситуация только усугубится, считает глава организации Вероника Никишина. В Минэкономразвития прогноз по снижению показателя подтвердили. В I квартале 2020 года ННЭ может уменьшиться на 20%, однако экспортеры находятся в более выгодном положении, чем остальной бизнес, заявили эксперты.

Подробнее читайте в материале «Известий» 26 марта