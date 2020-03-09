Названы главные экспортеры оружия в мире

С 2015 по 2019 год объем мировой торговли оружием вырос на 5,5% по сравнению с периодом 2010–2014 годов. Основными экспортерами вооружений остаются США и Россия, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Согласно докладу, доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% от мирового объема. За этот период российское оружие приобрели 47 стран. 55% всего объема продаж пришлись на Индию, Китай и Алжир.

Региональное распределение выглядит следующим образом: 57% поставок в Азию и Океанию, 19% оружия отправилось на Ближний Восток (в основном, Египту и Ираку), 17% в Африку, 5,7% в Европу, 0,8% в Северную и Южную Америки.

Доля военного экспорта США за пять лет выросла на 23% и составила 36% от всего объема. Поставки вооружений осуществлялись в 96 стран, в основном на Ближний Восток — Саудовскую Аравию, которая стала крупнейшим импортером в мире.

С 2015 по 2019 год вырос военный экспорт Франции и Германии, составив 7,9, и 5,8% соответственно.

Китай занял только пятое место с показателем в 5,5%.

Основными импортерами по итогам пяти последних лет стали Эр-Рияд, Индия, Египет.

В январе доклад СИПРИ свидетельствовал о том, что Китай вышел на второе место в мире после США по объему производства вооружений и их продаж. Таким образом, Пекин отодвинул Россию на третье место.

Эксперты отметили, что в ближайшие 10–15 лет Китай и вовсе перегонит США.