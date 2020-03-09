Прямой эфир

Названы главные экспортеры оружия в мире

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 2015 по 2019 год объем мировой торговли оружием вырос на 5,5% по сравнению с периодом 2010–2014 годов. Основными экспортерами вооружений остаются США и Россия, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Привет, оружие: ФРГ одобрила военные поставки Катару на €4,2 млн
Несмотря на обязательства перед ООН, Германия поставляет вооружение странам — участницам конфликта в Ливии

Согласно докладу, доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% от мирового объема. За этот период российское оружие приобрели 47 стран. 55% всего объема продаж пришлись на Индию, Китай и Алжир.

Региональное распределение выглядит следующим образом: 57% поставок в Азию и Океанию, 19% оружия отправилось на Ближний Восток (в основном, Египту и Ираку), 17% в Африку, 5,7% в Европу, 0,8% в Северную и Южную Америки.

Доля военного экспорта США за пять лет выросла на 23% и составила 36% от всего объема. Поставки вооружений осуществлялись в 96 стран, в основном на Ближний Восток — Саудовскую Аравию, которая стала крупнейшим импортером в мире.

С 2015 по 2019 год вырос военный экспорт Франции и Германии, составив 7,9, и 5,8% соответственно.

Китай занял только пятое место с показателем в 5,5%.

Основными импортерами по итогам пяти последних лет стали Эр-Рияд, Индия, Египет.

В январе доклад СИПРИ свидетельствовал о том, что Китай вышел на второе место в мире после США по объему производства вооружений и их продаж. Таким образом, Пекин отодвинул Россию на третье место.

Эксперты отметили, что в ближайшие 10–15 лет Китай и вовсе перегонит США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков назвал покупку американского оружия Польшей данью США
Ствол заказан: войска получат новые автоматы
АК-12 и экипировка «Ратник» повысят боеспособность мотострелков Южного военного округа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020