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Пушков назвал покупку американского оружия Польшей данью США

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Фото: REUTERS/Bryan Woolston
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что Польша закупила военную технику у США.

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По его мнению, все ракеты и пусковые аппараты в конечном счете «отправятся в утиль».

«Польша всё закупает и закупает ненужное ей оружие, отправляя деньги поляков в США. В тщетном ожидании «российской агрессии», которой не будет, эти 180 ракет и 79 установок заржавеют и в итоге отправятся в утиль. На деле эти «Жавелины» — дань, к-ую Варшава платит сюзерену — США», — написал Пушков в Twitter в воскресенье, 8 марта.

Накануне немецкое издание Bild сообщило, что США поставят Польше 180 ракет и 79 пусковых аппаратов Javelin. Общая стоимость сделки составила около $100 млн. В материале утверждается, что в Польше проходит массовое перевооружение армии из-за опасений военной агрессии со стороны России.

На сегодняшний день польская армия оснащена устаревшей техникой советских времен. Ожидается, что американские ПТРК FGM-148 Javelin станут новейшим «супероружием» в польском арсенале. Помимо этого Польша также заключила договоры на покупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ракет малой дальности ATACMS, вертолетов Black Hawk и дронов Blackjack.

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