Закадычные враги: в Польше призвали дружить с Россией назло Западу

Бывший президент Польши призвал Варшаву дружить с Москвой против Запада. По его мнению, США и Европа используют ссоры между Россией и Польшей. Примирение необходимо, чтобы «приступить к созиданию». Тем временем польские националисты в центре Кракова устроили перформанс — изобразили «расстрел» поляков красноармейцами. Насколько сейчас возможна перезагрузка отношений между Польшей и Россией, разбирались «Известия».

Сотрясти Запад

« Если бы мы [поляки] сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты. Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия <…> Я уже давно говорил о том, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию» — такое сенсационное заявление сделал в интервью RT бывший президент Польши Лех Валенса.

V1 Лех Валенса Фото: Global Look Press/CTK/Michal Krumphanzl

Зачастую в разногласиях между Варшавой и Москвой Валенса занимает точку зрения, которая противоречит официальным польским властям. Так, когда замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в феврале 2020 года потребовал от России выплаты в качестве компенсации за ущерб, который страна понесла в годы Второй мировой войны, бывший президент призвал стороны «идти вперед», а само заявление сравнил с требованием «вернуть молодые годы». «Но они уже прошли <…> Когда мы ссоримся, от этого выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона», — подытожил тогда Валенса.

За месяц до этого бывший польский лидер также раскритиковал местные власти за то, что они не пригласили президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, связанные с 75-й годовщиной освобождения концлагеря Освенцим, которые проходили 27 января. По словам Валенсы, необходимо было не только пригласить Путина в Польшу, но и подчеркнуть значение Красной армии, солдаты которой освободили концлагерь. «Это историческая правда, которую никто не изменит», — пояснил тогда бывший политик.

М2 Памятные мероприятия в бывшем концентрационном лагере Освенцим в Польше, 27 января 2020 года Фото: REUTERS/Agencja Gazeta

По словам Валенсы, «если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно».

«Хуже, чем после Второй мировой»

Современные польские власти придерживаются другой точки зрения. К 75-летию Победы отношения Москвы и Варшавы обострились донельзя: поляки называют приход красноармейцев в Польшу оккупацией, десятками сносят памятники РККА, не признавая роли России в освобождении концлагерей.

1 марта польские активисты националистического движения «Всепольская молодежь» устроили в центре Кракова постановку — изобразили «расстрел» польских граждан красноармейцами. По словам организатора акции, участники хотели напомнить полякам, «чем обернулся для них приход советских солдат на территорию страны», «Красная армия стала не освободителем, а оккупантом».

С 2017 года в Польше переименовали свыше 940 улиц, носящих имена советских военачальников, солдат Красной армии или офицеров Войска польского, считающихся прорусскими.

V3 Постановка националистического движения «Всепольская молодежь» в Кракове Фото: facebook.com/Młodzież Wszechpolska - Kraków

Как заявил посол России в Польше Сергей Андреев, «отношения между двумя странами сейчас хуже, чем были после окончания Второй мировой войны». Они резко ухудшились в 2014 году, а до этого были «более-менее приличные». Дипломат уверен, что поляки всё время пытаются «задним числом переиграть историю» и «подогнать ее толкование под свои конъюнктурные политические интересы».

В Польше на это ответили, что отношения между Москвой и Варшавой сейчас лучше, чем в те времена, поскольку в настоящее время на территории республики «не присутствуют советские войска». Причиной нынешнего обострения в Польше считают то, что за образец взаимодействия в России принимают модель, существовавшую в советские времена. «Надеемся, что тоталитарное прошлое в дальнейшем не будет обременять отношения между нашими народами», — заявили местные власти.

Взаимные обиды

Исторический ревизионизм — не единственная причина плохих отношений между Варшавой и Москвой. У сторон накопились и другие упреки в адрес друг друга. С 2014 года в Польше было снесено около ста памятников советским воинам. Местные власти связывают это с политикой декоммунизации, провозглашенной правящей партией «Право и справедливость».

Согласно этому курсу, всего сносу подлежит около 450 памятников коммунистического строя, из которых половина — памятники в благодарность Красной армии. В Варшаве считают политику декоммунизации — внутренним делом страны, недоумевая, какое до этого дело Москве.

М4 Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы Фото: РИА Новости/Алексей Букчин

В России происходящее считают проявлением неблагодарности к советским солдатам, которые спасли поляков от нацистов. Снос памятников стал следствием исторической политики Польши, нацеленной на пересмотр классического видения Второй мировой. Варшава продвигает свою версию, согласно которой война началась в результате сговора «двух равно преступных тоталитарных режимов» — нацистского и советского. Поляки заявляют, что Советский Союз несет равную с Третьим рейхом ответственность за развязывание конфликта, а значит, Россия должна платить репарации, как ФРГ.

В Москве такой подход считают фальсификацией истории, которая необходима Польше, чтобы скрыть тот факт, что слишком многие поляки сотрудничали с нацистами. С прошлого года российские власти стали активно предъявлять миру доказательства того, что Варшава до войны заигрывала с Гитлером. Пакт Пилсудского–Гитлера, а также участие в разделе Чехословакии разрушают образ Варшавы как невинной жертвы двух тоталитарных режимов.

Помимо взаимных упреков в переписывании истории Россия и Польша обвиняют друг друга в милитаризации приграничной полосы. Так, Варшава обеспокоена увеличением военной группировки в Калининградской области, размещением у своих границ ракетных комплексов «Искандер», а также усилением боевого потенциала Балтийского военно-морского флота.

М5 Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В Москве отвечают, что обороноспособность Калининградской области стали укреплять в ответ на развертывание военной инфраструктуры НАТО вблизи российской границы, а также на всё более усиливающуюся милитаризацию самой Польши.

Т ем временем американцы строят в польском Редзиково базу ПРО, которую могут ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. На расположенной в 150 км от Гданьска базе будут компоненты системы радиолокационного отслеживания ракет, а также ракетное вооружение.

Помимо этого власти Польши добиваются от Вашингтона строительства на своей территории постоянной американской военной базы — «Форта Трампа».

Всё больше недовольства

Отношения между Москвой и Варшавой резко ухудшились после украинских событий 2014 года. Польша обвинила Россию в «аннексии Крыма» и «войне против украинского народа в Донбассе», потребовав тотальной международной изоляции России и введения жестких санкций против нее.

Россия считает Польшу одной из стран, спровоцировавших украинский кризис. В Москве уверены, что при помощи программы «Восточное партнерство» велась последовательная работа, нацеленная на то, чтобы «оторвать Украину от России». Ассоциация Украины с ЕС и поддержка госпереворота на Украине лишь усугубили ситуацию.

В 2010 году авиакатастрофа под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, не обострила отношения между странами. Занимавший тогда пост премьер-министра Владимир Путин сразу вылетел на место крушения, где встретился с польским коллегой Дональдом Туском, Россия вместе с Польшей объявила траур, а президент Дмитрий Медведев присутствовал на похоронах Качиньского в Кракове.

М6 Владимир Путин и Сергей Иванов на месте крушения самолета Ту-154, в котором находился Лех Качиньский Фото: ТАСС/Максим Шеметов

После того как к власти в Польше пришла партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским, братом-близнецом погибшего президента, ситуация изменилась. Власти стали использовать катастрофу для политической борьбы внутри страны, начали тиражировать и вовсе конспирологические теории о сговоре с Туском и возможной причастности Москвы к гибели польского борта номер один.

Еще одним камнем преткновения в отношениях двух стран стало строительство «Северного потока – 2».

Польша — одна из тех стран Восточной Европы, которые демонстративно стремятся к «энергетической независимости» от России. В Польше уже построили СПГ-терминал для приема американского сжиженного газа, еще один планируют создать под Гданьском. В Варшаве заявляли, что после 2020-го собираются полностью отказаться сотрудничать с «Газпромом». Помимо этого Польша как страна-транзитер активно борется против строительства обходного газопровода «Северный поток – 2».

Еще одной конфликтной темой стал канал через Балтийскую косу, поделенную между Польшей и Калининградской областью . Варшава собирается прорыть канал, чтобы польские корабли могли направляться в порт Эльблонг, минуя российские территориальные воды. В Калининградской области выступают против этого, поскольку канал в таком случае соединит пресноводный Калининградский залив с Балтийским морем. А это грозит привести к экологической катастрофе — засолению водоема и разрушению его береговой и водной экосистем.

М7 Балтийская коса в Калининградской области Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, пока нет никаких доказательств того, что нынешнее польское руководство готово к улучшению отношений с Россией . «Скорее даже наоборот. Польское руководство придерживается такого политического стиля, который подразумевает искусственное поддержание напряженности в отношениях с некоторыми соседними странами, превосходящими Польшу по потенциалу. С одной стороны с Россией, с другой — с Германией. Требование репараций, которые Варшава предъявляет и Москве, и Берлину, ни в коем случае неосуществимы, и польские власти прекрасно это осознают. Они нужны, чтобы поддерживать серьезный уровень напряженности. Польшу называют троянским конем Соединенных Штатов, и польская политика очень синхронизирована с американской. Пока это будет продолжаться, отношения с Москвой не изменятся », — рассказал полонист «Известиям».

Эксперт напомнил, что отношения США и России улучшились после событий 11 сентября. Одновременно с этим наладилось взаимодействие Москвы с Варшавой. «Ухудшение отношений с Вашингтоном повлияло и на российско-польские отношения. Пока Польша — троянский конь США в Европе, она будет пытаться формировать повестку европейской политики в отношении России и постсоветского пространства исключительно в негативном для Москвы ключе. При этом стоит отметить, что Лех Валенса — человек, склонный к политическому эпатажу. К тому же его отношения с нынешним польским руководством находятся на очень низком уровне. Ярослав Качиньский и его брат обвиняли Валенсу в том, что он сотрудничал с КГБ и представителями польских спецслужб, был своего рода засланным казачком. Не исключаю, что слова Валенсы о необходимости «наладить отношения с Россией, чтобы сотрясти Запад» являются своего рода укором Качиньскому и его окружению в том, что они ведут неправильную политику, не отвечающую интересам Польши», — полагает Офицеров-Бельский.