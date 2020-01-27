«Факт спасения Польши Красной армией стараются затушевать»

Официальная Варшава старается реже вспоминать, что Освенцим освободила Красная армия. Об этом в интервью «Известиям» в день 75-й годовщины освобождения концлагеря рассказал посол России в Польше Сергей Андреев. По его словам, нынешние власти республики всеми силами пытаются забыть, что именно советские солдаты спасли государство от полного уничтожения нацистами. Посол с сожалением признал: в современной Польше чествуют только тех ветеранов, которые сражались против фашистов вместе с западными союзниками или боролись подпольно, подчиняясь эмигрантскому правительству в Лондоне. Бойцам Войска польского, которые освобождали Варшаву вместе с Красной армией, внимания или хотя бы благодарности от польских властей не перепадает.

— Почему, по-вашему, Польша, Украина и прибалтийские страны стараются принизить роль СССР в победе над фашизмом?

— В Польше (вопросы по Украине и Прибалтике не в моей компетенции) отношение властей к истории Второй мировой войны диктуется так называемой исторической политикой и тесно связано с нынешней политической конъюнктурой. У Варшавы сейчас плохие отношения с Москвой — соответственно, и история трактуется так, как если бы в прошлом от России ничего хорошего для Польши не исходило. Неоспоримый факт освобождения, более того — спасения Красной армией Польши и поляков как государства и как народа от уничтожения гитлеровской Германией, стараются затушевать массой исторических претензий к России по самым разным поводам.

— Все ли поляки поддерживают эту позицию?

— Мне трудно судить, какая часть поляков согласна с такой трактовкой истории, но постоянная массированная обработка общественного мнения в этом духе, конечно, оказывает на него сильное воздействие, особенно на молодежь.

— Существуют ли какие-либо памятные знаки, записи в исторических учебниках Польши о том, кто освободил Освенцим?

— Упоминания о том, что лагерь смерти Освенцим (в Польше настаивают на его немецком варианте Аушвиц-Биркенау. — «Известия») 27 января 1945 года освободила Красная армия, можно найти и в учебниках, и в интернете, но Варшава в последние годы об этом старается вспоминать пореже.

— Будете ли вы поднимать эту тему во время визита в Освенцим 27 января в рамках памятных мероприятий?

— На мемориальных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения лагеря в Музее Аушвиц-Биркенау 27 января предусмотрено выступление президента Польши Анджея Дуды и бывших узников лагеря. Главы иностранных делегаций там выступать не будут.

— В прошлом сентябре Польша не пригласила президента РФ на памятные мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Планирует ли Россия пригласить польского президента на парад 9 мая?

— По этому вопросу у посольства информации нет.

— Президент Владимир Путин объявил о создании архива документов о Второй мировой войне. Польская сторона уже заявила о поддержке инициативы и выразила готовность оказать содействие. Вам уже поступали конкретные предложения?

— Президент России говорил о создании общедоступного центра архивных материалов о Второй мировой войне. О том, каким он будет, очевидно, надо спрашивать те организации, которым будет поручено его создание. С польской стороной мы эту тему не обсуждали.

— Польские ветераны жалуются, что власти страны перестали чествовать воинов, сражавшихся за освобождение страны от фашизма, но поздравляют тех, кто участвовал в Варшавском восстании. Это действительно так? Возможно ли, что в этом году ветеранов поздравят и поблагодарят от имени России?

— В Польше в настоящее время власти чествуют поляков, воевавших против Германии в составе армий западных союзников, в подпольных формированиях, подчинявшихся эмигрантскому правительству в Лондоне, но не тех, кто сражался в составе народного Войска польского вместе с Красной армией. Мы, напротив, считаем этих ветеранов нашими товарищами по оружию, оказываем им все возможные знаки внимания.

— В прошлом феврале вы заявили, что с 2014 по 2019 год в Польше было снесено около сотни советских памятников. Сколько таких памятников осталось?

— По нашим оценкам, вне территории захоронений в Польше еще остается свыше 100 памятников советским воинам-освободителям.

— В этом году исполняется сто лет с начала советско-польской войны 1920 года. Москва неоднократно запрашивала у Варшавы разрешение на установку на Раковицком кладбище в Кракове памятника погибшим советским военнопленным. Есть шанс, что в год столетия польские власти пойдут навстречу России?

— Польские власти не дают согласия на установку такого памятника, и нет никаких признаков того, что их позиция может измениться.