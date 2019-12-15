В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

Польша не выступает за обострение отношений России и Запада, так как сама может от этого пострадать, заявил помощник польского президента Кшиштоф Щерский в интервью Reuters.

По его словам, польские власти скептически относятся к призыву французского лидера Эммануэля Макрона к Европе пересмотреть отношения с РФ. Щерский уверен, что возможности для диалога и дипломатии между Россией и Польшей ограничены.

В то же время Варшава помнит, что является соседом РФ, отметил он.

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», — подчеркнул Щерский.

13 декабря в Латвии оценили последствия плохих отношений с Россией. По словам экс-министра сообщения Латвии Анрийса Матисса, республика может лишиться целого сектора экономики.