В минобороны ФРГ призвали учитывать отношение к РФ в Польше и странах Балтии

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать восприятие России в Польше и странах Балтии.

В интервью изданию Bild министр отметила «наивное» отношение Германии к России, напомнив об опыте Польши и Прибалтики.

«Россия неоднократно нарушала там воздушное пространство, ведет дезинформационные кампании. Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран», — заявила Крамп-Карренбауэр.

В сентябре 2019 года президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что сил альянса, находящихся в Прибалтике, недостаточно для «сдерживания» России. Он призвал к созданию детальных оборонных планов, а также предоставить странам Балтии гарантии воздушной обороны и обещать, что, в случае «если РФ получит контроль над Балтийским морем», Латвия, Литва и Эстония не будут отрезаны от альянса.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.