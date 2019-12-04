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Президент Польши заявил об отсутствии врага НАТО в лице России

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Россия не является врагом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в среду, 4 декабря, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Лондоне.

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«Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства. Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — цитирует его ТАСС.

Польский лидер отметил, что врагами можно назвать террористические организации, атакующие граждан и солдат, а в отношении России ни о какой враждебности речи не идет.

Ранее в этот же день страны — члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности. В Госдуме отреагировали на такое заявление альянса, назвав его «откровенной ложью» и пропагандой.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Россия становится всё более напористой, разрабатывает ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

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