Немецкое издание заявило о необходимости принятия России в НАТО

Вступление России в НАТО может создать перспективу новых переговоров о ядерном разоружении и позволит наладить трехсторонний диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Такое мнение высказало немецкое издание Handelsblatt.

Авторы материала отмечают, что членство России превратит альянс в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона.

Издание считает, что пригласить РФ в альянс следует президенту США Дональду Трампу. В этом случае у него появится шанс разработать новую «восточную политику».

Отмечается, что создание нового «альянса безопасности» укрепит НАТО, поскольку Москва перестанет восприниматься как «противник», а станет гарантом европейской безопасности.

Handelsblatt уточняет, что новый договор НАТО должен включать в себя оговорку, позволяющую США, России и европейским странам иметь разные мнения по вопросам безопасности за пределами Европы. Авторы статьи допускают, что Брюссель остался бы столицей нового «альянса безопасности», однако вторую штаб-квартиру можно было бы открыть в России.

Ранее, 5 декабря, немецкое издание Die Welt высказало мнение, что главным противником НАТО является не Россия, а Китай.