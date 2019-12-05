Немецкая газета назвала нового главного противника НАТО

Главным противником НАТО является не Россия, а Китай, говорится в статье, опубликованной 3 декабря изданием Die Welt.

По мнению автора материала, среди стран – участниц альянса нет единого мнения о роли Китая. В то время как США считают его врагом, Германия и Франция придерживаются иной точки зрения, рассматривая лишь те возможности, которые страна предоставляет как торговая держава.

Отмечается, что Париж и Берлин недооценивают опасность Пекина, который стремится «купить» политическое влияние в Европе, инвестируя в ее экономику.

В статье также говорится о возрастающей военной мощи КНР.

«Китай настолько сильно вооружен, что роль американцев как державы – гаранта безопасности таких стран, как Австралия, Южная Корея, Япония и Тайвань, становится всё более сомнительной. Всё это может иметь драматические последствия также для безопасности и благополучия Европы», — подчеркивает автор.

4 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе саммита альянса, прошедшего в среду, страны – участницы НАТО впервые в истории обсудят усиление позиций Китая и рост его обороноспособности.

30 ноября Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Москва становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.