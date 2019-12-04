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НАТО впервые обсудит усиление обороноспособности Китая

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Лидеры стран НАТО впервые в истории обсудят усиление позиций Китая и рост его обороноспособности. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг по прибытии на саммит, передает ТАСС в среду, 4 декабря.

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Он отметил, что это может повлечь за собой как возможности, так и вызовы.

«Мы видели, как растет Китай, в том числе его инвестиции в обороноспособность. Китай теперь имеет второй по объему военный бюджет в мире после США», — сказал генсек НАТО.

Ранее, 3 декабря, Столтенберг заявил, что НАТО должен быть готов к размещению больших группировок войск за границей для борьбы с терроризмом или для реакции на местные кризисы, как это происходило в Афганистане и на Балканах.

30 ноября Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Москва становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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