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Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в Европе

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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НАТО является единственным гарантом европейской безопасности на фоне российского военного усиления, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи в Брюсселе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Генсек высоко оценил твердую приверженность Латвии альянсу — от участия страны в миссиях НАТО в Афганистане до инвестирования более 2% ВВП на оборону и размещения многонациональной боевой группы НАТО в латвийском Адажи, где проходили учения, в которых приняли участие около 3 тыс. военных из 12 стран.

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«Мы согласны с тем, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир», — сказал генсек.

Столтенберг считает, что НАТО направляет прибалтийским странам четкий сигнал приверженности своим обязательствам перед лицом наращивания военной мощи России и модели дестабилизирующего поведения.

Столтенберг и Левитс также обсудили подготовку к предстоящей встрече лидеров НАТО в Лондоне, которая пройдет 3–4 декабря. Одной из основных тем саммита станет вопрос единого подхода к отношениям с Россией.

7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу. Он отметил, что сейчас Европа находится «на краю пропасти» и вновь должна начать думать о наращивании оборонных возможностей. В противном случае страны ЕС «больше не смогут контролировать собственную судьбу».

Столтенберг не согласился с Макроном, отметив, что НАТО сильно, европейские союзники увеличивают инвестиции, а США наращивает присутствие в Европе.

Днем позже высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что альянс был создан для конфронтации, и отметил, что Россия никогда не уходила от сотрудничества с организацией.

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