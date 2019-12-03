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Столтенберг призвал к размещению войск за границей для борьбы с терроризмом

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) должен быть готов к размещению больших группировок войск за границей для борьбы с терроризмом или для реакции на местные кризисы, как это происходило в Афганистане и на Балканах. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС.

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«Мы должны быть способны в любой момент сделать это снова», — подчеркнул он во время конференции NATO Engages в преддверии саммита Североатлантического альянса.

29 ноября Столтенберг рассказал, что расходы НАТО на военные нужды вырастут на $400 млрд до 2024 года по сравнению с показателями 2016 года.

Днем ранее администрация президента США сообщила, что сокращает объем финансирования НАТО. Доля американцев в бюджете альянса снизится с 22% до 16%. В тот же день Германия, наоборот, заявила о росте расходов на деятельность НАТО.

25 ноября Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в Европе. Заявление прозвучало на фоне данных альянаса о российском военном усилении.

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