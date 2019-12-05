ПодНАТОрели: альянс вновь поставил «российскую угрозу» в один ряд с терроризмом

Главы стран — членов НАТО по итогам саммита, прошедшего в Лондоне 3–4 декабря, назвали перечень угроз евроатлантической безопасности. Несмотря на заявления лидеров Франции и США, которые призывали начать диалог с Москвой, члены альянса единогласно включили в этот список РФ. При этом в самой организации готовы выстраивать с Москвой конструктивные отношения лишь «тогда, когда Россия сделает это возможным». Впрочем, ничего шокирующего в этом нет — по словам опрошенных «Известиями» экспертов, при объективных расхождениях с РФ, которые с 2014 года подкрепляет украинский кризис, декларирование «российской угрозы» идет в большей степени по инерции.

Один за всех и все на одного

В Лондоне завершился двухдневный саммит стран — членов НАТО. Он прошел не в самое подходящее для Великобритании время — уже через неделю в стране запланированы внеочередные парламентские выборы, от которых зависит, как она покинет Евросоюз, да и покинет ли его вообще. П оэтому пока в королевстве шли предвыборные дебаты, глава правящих консерваторов и премьер-министр Борис Джонсон, чье политическое будущее также напрямую связано с исходом голосования, принимал своих коллег по альянсу.

Когда в организации решали, где провести саммит 2019 года, предполагалось, что к этому моменту Британия будет в финальной стадии своего развода с Евросоюзом — первоначально Brexit должен был завершиться 29 марта 2019 года, теперь дата выхода — 31 января 2020 года.

Перед встречей лидеров 4 декабря генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул: Соединенное Королевство стало первым домом НАТО (после создания организации в 1949 году ее первая штаб-квартира расположилась в Лондоне), а потому проведение саммита именно в британской столице — шаг в высшей степени символичный.

НАТО_1 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции на саммите альянса в Великобритании Фото: REUTERS/Yves Herman

Еще до переговоров на высшем уровне эксперты говорили о фундаментальных противоречиях между участниками организации и о том, что в сложившихся обстоятельствах 70-летний юбилей — праздник печальный. В своей речи Борис Джонсон напомнил девиз организации — «Один за всех и все за одного». Однако, судя по оценкам экспертов и СМИ, девизом нынешнего саммита стали слова французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» (la mort cérébrale) НАТО — афоризм, сказанный им еще месяц назад в интервью журналу The Economist и с тех пор упоминаемый чуть ли не в каждом тексте о Североатлантическом альянсе.

Коллеги французского президента с ним не согласились — даже глава Белого дома Дональд Трамп, последовательно критикующий организацию, назвал эти слова оскорбительными. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе посоветовал Эммануэлю Макрону «обратиться к врачу на предмет смерти мозга», чем вызвал праведное негодование Елисейского дворца.

Автор цитаты Противоречий между участниками блока действительно немало, и дело не только в словах французского президента, который таким образом призвал организацию переизобрести себя.

Так, у членов альянса есть целый ряд претензий к Турции: здесь и поставки Анкаре российских С-400, которые не встраиваются в систему противовоздушной обороны НАТО и потому оказываются вне ее контроля, и нескоординированная операция против курдских формирований на севере Сирии, и конфликт с Грецией вокруг несанкционированного бурения на шельфе Республики Кипр.

— Главный кризис организации лежит в том, что у ее участников принципиально разное восприятие угроз. США считают главным вызовом Китай, Франция говорит о приоритетности борьбы с терроризмом, — отметил в беседе с «Известиями» приглашенный профессор факультета политики и международных отношений Оксфордского университета, эксперт клуба «Валдай» Галип Далай. — Отдельный фактор — нарастающая конфликтность в отношениях альянса с Турцией, которая вписывается в кризис отношений между Анкарой и западными странами. И, судя по всему, в ближайшее время мы станем свидетелями обострения этого конфликта на ряде направлений.

Нато_2 Заседание глав стран — участников НАТО во время саммита альянса в Великобритании Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Другой узел противоречий — вложение в оборонный потенциал организации. На встрече в Уэльсе в 2014 году лидеры НАТО договорились в течение десяти лет увеличить свои военные расходы до 2% ВВП. Выполнения этих требований от союзников едва ли не в ультимативной форме требовал Дональд Трамп. Сейчас, согласно статистике альянса, из 29 стран обозначенной в Уэльсе цели достигли США, Британия, Болгария, Греция, Румыния, Латвия, Литва, Эстония и Польша.

На этом саммите еще больше высветилась еще одна линия раскола — с подачи того же Эммануэля Макрона выяснилось, что в организации совершенно по-разному смотрят на то, как взаимодействовать с Россией. В то время как восточноевропейские страны просят союзников усилить их рубежи (сейчас в НАТО обсуждают план защиты Прибалтики и Польши якобы на случай нападения на них РФ), ведущие участники альянса стали говорить о диалоге с Москвой. Так, «первые скрипки» лондонского саммита — Эммануэль Макрон и Дональд Трамп — на совместной пресс-конференции сошлись в том, что с Москвой необходимо «ладить». Французский президент и вовсе назвал РФ «соседом и партнером в решении ряда международных проблем».

Призрак ДРСМД бродит по Европе

Первый день саммита ознаменовали двусторонние встречи и праздничный прием в Букингемском дворце у королевы Елизаветы II, общая встреча всех лидеров стран альянса состоялась уже 4 декабря. Она заняла не более четырех часов и вылилась в итоговое заявление. В нем, как бы отвечая на все спекуляции о расколе и упадке организации, главы государств вновь подтвердили «трансатлантическую связь между Европой и Северной Америкой», приверженность Уставу ООН и принципу коллективной безопасности (ст. 5 Вашингтонского договора, заложившего основы альянса).

Утром 4 декабря Йенс Столтенберг, общаясь с журналистами, несколько раз упомянул Китай: по его словам, на этой встрече лидеры впервые планировали затронуть тему восхождения Пекина. Однако в итоговом заявлении КНР была упомянута лишь однажды. «Мы признаем, что растущее влияние Китая и его международная политика представляют как возможности, так и вызовы, которые нам необходимо решать сообща», — говорится в п. 6 итогового коммюнике.

Нато_3 Фото глав стран — участников НАТО с королевой Великобритании Елизаветой II Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS

Россия же, отношения с которой обострились до предела после украинских событий 2014 года, указана в двух из девяти пунктов и оба раза в негативном ключе. В п. 3 говорится: «агрессивные действия России составляют угрозу евроатлантической безопасности» — «терроризм во всех его формах» идет лишь следом за «российской угрозой». В п. 4 лидеры подчеркнули: НАТО — «оборонительный альянс и не представляет собой угрозы ни для какой страны». «Мы открыты к диалогу и конструктивным отношениям с Россией, когда действия России сделают их возможными», — подчеркивается в заявлении.

— В отношении РФ у альянса уже есть определенная инерция. Поэтому данный пункт — вещь неприятная, но ожидаемая, — сказал «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Для НАТО Москва более понятный и очевидный противник, чем абстрактная террористическая угроза, — в конце концов альянс создавался для сдерживания Советского Союза, а не для борьбы с террористами.

Автор цитаты Одним из факторов, который влияет на отношения НАТО с РФ и упоминается в коммюнике, стал канувший в Лету Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, 2 августа 2019 года по инициативе Вашингтона это российско-американское соглашение окончательно прекратило свое существование. На саммите вскользь прозвучала мысль: может, стоит на основе разрушенного договора создать многосторонний формат с участием европейских государств (автор — Эммануэль Макрон).

— После прекращения действия ДРСМД нам необходимо выстроить новый фундамент безопасности <…>. Европа рассчитывает, что ее мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью, — сказал французский лидер.

Нато_4 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита НАТО Фото: Jeremy Selwyn/Pool via REUTERS

Дональд Трамп в свою очередь заявил: Штаты хотели бы заключить соглашение, которое включало бы Россию, Китай и «некоторые другие страны». «Откровенно говоря, это одна из самых важных задач, которую мы можем выполнить вместе», — подчеркнул глава Белого дома. О привлечении Китая к соответствующим договоренностям на итоговой пресс-конференции сказал и Йенс Столтенберг.

Однако в экспертном сообществе перспектива многостороннего аналога ДРСМД вызывает большие сомнения. Как пояснил «Известиям» эксперт МГИМО Виктор Мизин, исходя из позиции Пекина, подключение КНР к такому соглашению просто невозможно. Что касается европейских стран, то никто из них не заинтересован в размещении подобных ракет на своей территории, однако для них более актуальна проблематика обычных вооружений, нежели ядерного оружия, подытожил эксперт.